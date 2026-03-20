Jeszcze więcej AI na Facebooku i Instagramie. Tym razem to dobra wiadomość

Materiały, tworzone przez sztuczną inteligencję, to coraz częstszy widok na Facebooku i Instagramie, który nierzadko irytuje użytkowników. W tym przypadku jednak AI ma nie denerwować, tylko pomagać.

Sztuczna inteligencja ma pomóc użytkownikom Facebooka i Instagrama

Meta poinformowała, że wprowadza asystenta pomocy Meta AI na Facebooku i Instagramie na całym świecie, którego po raz pierwszy zaanonsowano już w grudniu 2025 roku. W założeniach to narzędzie, które ma pomagać użytkownikom 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu „w niemal każdej sprawie”. Dzięki temu nie trzeba będzie już przeklikiwać się przez kolejne artykuły na stronie pomocy.

Meta deklaruje, że asystent pomocy Meta AI ma pomagać użytkownikom rozwiązywać problemy z kontem „od początku do końca”, a także – za ich zgodą – wykonywać określone działania w ich imieniu (początkowo na Facebooku, a w przyszłości również na Instagramie), na przykład zgłaszać oszustwa, konta podszywające się pod inne osoby lub problematyczne treści.

Ponadto asystent pomocy Meta AI ułatwi sprawdzenie, dlaczego treści zostały usunięte, jakie są możliwości odwołania i jak śledzić dalszy przebieg sprawy, a także zarządzanie ustawieniami prywatności, resetowanie haseł i aktualizowanie ustawień profilu.

Meta zapewnia, że zwykle asystent pomocy Meta AI odpowiada na polecenie użytkownika w mniej niż 5 sekund, podczas gdy przeszukiwanie artykułów w centrum pomocy lub na zewnętrznych stronach internetowych zajmuje wielokrotnie więcej czasu.

Asystent pomocy Meta AI będzie dostępny we wszystkich językach obsługiwanych przez Facebooka i Instagram w ramach tematów pomocy technicznej, zatem również polskim.

Tutaj warto przypomnieć, że Meta AI została udostępniona w Polsce już w marcu 2025 roku.

To może jednak nie wystarczyć, aby Meta uniknęła ogromnej kary od UOKiK w Polsce, ale być może zadziała na korzyść amerykańskiego giganta

W lutym 20265 roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował o postawieniu zarzutów firmie Meta za brak skutecznych kanałów komunikacji, ponieważ użytkownicy nie mogą szybko skontaktować się z administratorami Facebooka i Instagrama na przykład w sytuacji, gdy ktoś przejmie ich konto – są odsyłani do centrum pomocy i formularzy kontaktowych, co znacząco wydłuża czas reakcji, podczas gdy w takim przypadku czas zdecydowanie działa na niekorzyść ofiary (aczkolwiek w grudniu 2025 roku Meta zapowiedziała wdrożenie funkcji, które ułatwią odzyskiwanie konta na Facebooku i Instagramie).

Udostępnienie asystenta pomocy Meta AI może jednak zadziałać na korzyść amerykańskiego giganta społecznościowego, gdyż UOKiK zarzuca mu również utrudnianie zgłoszenia naruszeń lub pilnej sprawy związanej z bezpieczeństwem konta – w takich przypadkach asystent może być już pomocny i ułatwić rozwiązanie sprawy.