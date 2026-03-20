Promocja na smartfony i tablety. A do tego świetne gratisy

Chińska marka wystartowała z nowymi promocjami na wybrane smartfony, tablety i inteligentne urządzenia. Poza obniżką cen sprzętu, klienci mogą zdobyć praktyczne akcesoria gratis.

Smartfony Honor Magic 8 Pro, Magic V5 i Honor 400 w świetnej promocji

Firma Honor zaanonsowała nową akcję promocyjną, którą objęto smartfony i tablety. Jednym z modeli jest smukły składany smartfon Honor Magic V5 16/512 GB. Sprzęt ten wyposażono w wyświetlacz wewnętrzny OLED o przekątnej 7,95 cala z częstotliwością odświeżania 120 Hz oraz akumulator o pojemności 5820 mAh. Na pokładzie znalazł się potrójny aparat tylny 64 Mpix + 50 Mpix + 50 Mpix oraz podwójny aparat z przodu 20 Mpix.

Ponadto w niższej cenie jest też oferowany model Honor Magic 8 Pro 12/512 GB. W tym przypadku do dyspozycji użytkownika jest ekran OLED o przekątnej 6,71 cala i częstotliwości odświeżania 120 Hz oraz akumulator o pojemności 6270 mAh. Producent twierdzi, że model ten został stworzony dla fanów najwyższej jakości mobilnej fotografii – sprzęt wyposażono w aparat tylny 200 Mpix + 50 Mpix + 50 Mpix.

Obniżka obejmuje również model Honor Magic 8 Lite, wyposażony w aparat 108 Mpix oraz akumulator o pojemności 7500 mAh. Taniej kupicie też smartfony z serii Honor 400.

Promocyjne ceny oraz gratisy prezentują się następująco:

Honor Magic V5 za 7299 złotych (zamiast 8599 złotych) + głośnik bezprzewodowy Honor Choic iKANOO Portable Bluetooth Speaker Pro,

Honor Magic 8 Pro za 5199 złotych (zamiast 5799 złotych) + ładowarka Honor SuperCharge 100 W,

Honor Magic 8 Lite 8/256 GB za 1599 złotych (zamiast 1699 złotych) + ładowarka Honor SuperCharge 100 W,

Honor Magic 8 Lite 8/512 GB za 1799 złotych (zamiast 1899 złotych) + ładowarka Honor SuperCharge 100 W,

Honor 400 Pro 12/512 GB za 2599 złotych (zamiast 3299 złotych),

Honor 400 8/256 GB za 1699 złotych (zamiast 1999 złotych),

Honor 400 8/512 GB za 1999 złotych (zamiast 2299 złotych),

Honor 400 Lite za 899 złotych (zamiast 1299 złotych),

Honor X7d za 699 złotych z gratisem w postaci lokalizatora Honor Choice MiLi LiTag.

Warto wspomnieć, że w Play zaoszczędzicie jeszcze więcej. Przykładowo Honor Magic V5 jest jeszcze tańszy i kosztuje obecnie 6999 złotych, aczkolwiek operator w specyfikacji przekazuje informacje o wersji 12/512 GB, jednak może być to błąd, gdyż na polskim rynku zadebiutowała wyłącznie konfiguracja 16/512 GB.

Promocja i gratisy na tablety Honora

Promocja obejmuje również wybrane tablety Honora. Na liście znalazły się modele, takie jak:

Honor Pad V9 z 11,5-calowym ekranem za 1799 złotych (zamiast 2099 złotych),

Honor Pad 10 z 12,1-calowym ekranem za 1499 złotych oferowany jest wraz ze słuchawkami Honor Choice Earbuds Doingtop X8i gratis.

Promocje obowiązują w sklepie producenta Honor Store oraz w wybranych sieciach handlowych.