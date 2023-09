HarmonyOS oficjalnie na PC już w przyszłym roku? To możliwe

HarmonyOS został stworzony przez Huawei głównie z myślą o urządzeniach mobilnych. Teraz jednak pojawiają się doniesienia o potencjalnym debiucie tego systemu na komputerach osobistych. Czy chiński producent ma zamiar zrewolucjonizować rynek? Oto, co już wiemy.

HarmonyOS na PC już widzieliśmy

Nie jest to pierwszy raz, gdy słyszymy o możliwości zainstalowania HarmonyOS na komputerach osobistych. Wcześniej, w ramach różnych testów i eksperymentów, system ten był już obecny na PC, co z pewnością dodaje nieco wiarygodności najnowszym doniesieniom.

W jednym z takich eksperymentów, który został opisany na łamach Tabletowo w lutym tego roku, chińskiemu programiście udało się zainstalować HarmonyOS, a w zasadzie OpenHarmony na notebooku HP z procesorem Intel i5-8265U. Jak radził sobie laptop pod kontrolą takiego systemu?

Eksperyment pokazał, że system operacyjny Huawei jest w stanie działać płynnie na PC. Wówczas jednak chiński pasjonat był na etapie dostosowywania sterowników do HarmonyOS. Nie działała m.in. wbudowana klawiatura i touchpad, a więc system można było obsługiwać jedynie za pomocą myszki podłączanej przez port USB.

Harmony OS na PC (źródło: bilibili)

Warto jednak zwrócić uwagę, że były to tylko testy i nie pojawiło się do tej pory żadne oficjalne potwierdzenia ze strony Huawei o planach wprowadzania ich systemu na PC. Teraz jednak w sieci pojawiły się doniesienia, które sugerują taki właśnie rozwój zdarzeń w przyszłości.

Huawei ma poważne plany?

Z najnowszych doniesień wynika, że Huawei może faktycznie mieć poważne plany dotyczące wprowadzenia swojego systemu na komputery. Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez portal gizmochina, firma może oficjalnie wprowadzić system operacyjny HarmonyOS na platformę PC już w przyszłym roku. Miał to zasugerować sam Wang Chenglu, czyli były dyrektor Huawei.

Jest to krok, który może w dłuższej perspektywie nieco namieszać na rynku systemów operacyjnych, do tej pory zdominowanym przez Microsoft i Apple. Mówi się, że HarmonyOS może zapewnić łatwiejszą łączność i płynną obsługę między urządzeniami. Nie ma się co jednak czarować – bardzo ciężko będzie Huawei przekonać zachodni rynek do swojego systemu na PC, jeśli taki rzeczywiście się pojawi. Póki co przed nami początek oficjalnego udostępniania HarmonyOS 4 na urządzenia mobilne.