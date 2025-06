Tak tanio jeszcze nie było! Genialna promocja na flagowe słuchawki

Huawei ruszył z kolejną odsłoną swojej weekendowej promocji. Tym razem w naprawdę mocno obniżonej cenie można kupić najlepsze słuchawki w ofercie marki, czyli FreeBuds Pro 4. To sprzęt, który zdecydowanie zasługuje na uwagę, a w tej cenie można pokusić się o stwierdzenie, że nie ma sobie równych.

Promocja na Huawei FreeBuds Pro 4. Topowe słuchawki w najniższej cenie

FreeBuds Pro 4 to słuchawki, które zostały okrzyknięte mianem jednych z najciekawszych słuchawek TWS na rynku. Zastanawiacie się jak dobrze grają? Mój redakcyjny kolega Kuba, który recenzował Huawei FreeBuds Pro 4 na łamach Tabletowo.pl, podsumował je „absolutnie fantastyczne”, a to naprawdę wymagający recenzent sprzętu audio.

Flagowe słuchawki Huawei zwracają uwagę bardzo dobrą jakością dźwięku, świetną redukcją szumów oraz wysoką kulturą pracy w codziennym użytkowaniu. To słuchawki z przetwornikami o średnicy 11 mm, z obsługą kodeków L2HC 4.0 i LDAC, SBC, AAC, a więc przygotowane do przesyłania dźwięku w wysokiej rozdzielczości. Zastosowanie 3 mikrofonów i zaawansowanego systemu ANC przekłada się na realne wyciszenie nawet w trudnych warunkach np. podczas jazdy komunikacją miejską czy pracy w otwartej przestrzeni biurowej.

W trybie standardowym z włączonym ANC słuchawki oferują do 6 godziny działania, a wraz z etui ładującym czas pracy wzrasta do ponad 20 godzin. To bardzo dobry wynik w swojej klasie. Nie bez znaczenia pozostaje też wsparcie dla połączeń wielopunktowych, FreeBuds Pro 4 mogą być jednocześnie sparowane z dwoma urządzeniami.

I teraz to, co najważniejsze. Obecnie najtańsze oferty tych słuchawek w elektromarketach zaczynają się od 749 złotych (na premierę kosztowały 849 złotych). Tymczasem „z buta” wchodzi Huawei ze swoją weekendową promocją i wyznacza cenę FreeBuds Pro 4 na 599 złotych. Łatwo policzyć, że 160 złotych zostaje w kieszeni. To rewelacyjna cena za rewelacyjne słuchawki – serio!

źródło: Huawei

Huawei FreeBuds 5i też można kupić nieco taniej

Choć to FreeBuds Pro 4 są głównym bohaterem promocji, warto też rzucić okiem na model FreeBuds 5i. One również doczekały się obniżki i – choć nie aż tak spektakularnej – to wciąż atrakcyjnej. Cena została obniżona z 299 złotych na 219 złotych.

FreeBuds 5i mają mniejsze przetworniki 10 mm i nieco prostszy system ANC, ale nadal oferują niezły dźwięk, szybkie parowanie z urządzeniami oraz zgodność z kodekami SBC, AAC i LDAC. i. Jeśli chcecie przeczytać więcej na ich temat, odsyłam Was do naszej recenzji Huawei FreeBuds 5i.

Promocja trwa tylko przez weekend

Dodatkowo producent dorzuca do słuchawek „Wsparcie na wypadek zgubienia”. Najkrócej mówiąc, to usługa, dzięki której w ciągu roku od zakupu możecie zgubioną pojedynczą słuchawkę dokupić za połowę ceny.

Na koniec warto podkreślić, że weekendowa promocja na słuchawki Huawei obowiązuje tylko do (jak sama nazwa wskazuje) końca weekendu – tj. do 15.06 włącznie. Dlatego warto się pospieszyć, jeśli ktoś planował zakup nowych słuchawek.