Specyfikacja PCIe 7.0 wygląda zacnie. Szkoda, że możemy o niej tylko pomarzyć

Nowy standard PCI Express 7.0 został właśnie oficjalnie zatwierdzony. Oferuje zawrotną przepustowość 512 GB/s, ale – zanim trafi do naszych komputerów – miną lata. Dlaczego?

Przepustowość, która zaspokoją nawet sztuczną inteligencję

PCIe 7.0 to kolejna odsłona interfejsu, który od dwóch dekad stanowi kręgosłup komunikacji między komponentami komputerów. W końcu to magistrala, która pomaga w przesyle danych od kart graficznych, przez dyski SSD, po kontrolery sieciowe.

Najnowsza wersja, oficjalnie ogłoszona przez PCI-SIG, podwaja przepustowość względem PCIe 6.0, osiągając przepustowość sięgającą aż 128 GT/s oraz możliwość przesyłania do 512 GB/s w obu kierunkach w ramach 16-liniowego slotu x16. Taki wynik możliwy jest m.in. dzięki nowym technikom modulacji PAM4 i kodowaniu flit-based, które nie tylko zwiększają wydajność, ale także redukują zużycie energii.

Nowy standard jest w pełni kompatybilny wstecznie, co oznacza, że nawet jeśli sprzęt z PCIe 7.0 trafi do użytku za kilka lat, nie wymusi on całkowitej wymiany starszych komponentów. Na razie jednak PCIe 7.0 jest skierowany wyłącznie do środowisk, które operują na ogromnych zbiorach danych. Mowa tu o centrach danych, systemach HPC, infrastrukturze chmurowej i zastosowaniach w sektorze AI i ML. Prezes PCI-SIG, Al Yanes, podkreślił, że to właśnie rozwój aplikacji sztucznej inteligencji wymusza wprowadzenie rozwiązań o takiej wydajności.

źródło: PCI-SIG via The Verge

Konsumenci muszą jeszcze poczekać na nowe PCIe… i to długo

Jeśli już zacząłeś szukać płyty głównej z obsługą PCIe 7.0, to mam złą wiadomość. Na konsumencki sprzęt przyjdzie jeszcze długo poczekać. Jak przypomina The Verge, standard PCIe 5.0 pojawił się w 2019 roku, a dopiero od niedawna trafia do masowych produktów. Z kolei PCIe 6.0, choć sfinalizowany w 2022 roku, do dziś nie zadomowił się na dobre w komputerach domowych. Można więc realistycznie założyć, że PCIe 7.0 trafi do pecetów i laptopów najwcześniej w 2028 roku.

Ale organizacja PCI-SIG nie zwalnia tempa. Już teraz rozpoczęto prace nad specyfikacją PCIe 8.0, która ma ponownie podwoić osiągi. To wszystko pokazuje, że rozwój nie zwalnia, ale użytkownicy indywidualni pozostają na końcu tej technologicznej kolejki. Zwłaszcza że obecnie używane interfejsy nawet PCIe 4.0 wciąż oferują zapas wydajności wystarczający dla kart graficznych czy dysków SSD w komputerach.