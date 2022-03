Huawei miał dobrą prasę na Twitterze. Teraz to już przeszłość

Okazuje się, że do tej pory użytkownicy Twittera bardzo często pochlebnie wypowiadali się o Huawei. To jednak już przeszłość – marka mierzy się z ogromnym kryzysem wizerunkowym. Odwracają się od niej nawet jej dotychczasowi partnerzy.

Huawei ma ogromny problem wizerunkowy

Artykuł, który został opublikowany w niedzielę, 6 marca 2022 roku, przez Daily Mail, wywołał prawdziwą lawinę. Według brytyjskiego tabloidu (tzw. brukowca), Huawei rzekomo miał pomóc Rosjanom w radzeniu sobie z regularnymi cyber atakami, które wycelowane są w rosyjskie strony internetowe i media państwowe, aby ustabilizować sieć internetową. W tym celu chiński gigant miał wykorzystać swoje centra badawcze, aby „wytrenować 50 tysięcy ekspertów technicznych w Rosji”.

Raport, na którym Daily Mail oparł swój artykuł, został opublikowany na chińskim portalu informacyjnym, jednak nie jest już dostępny, ponieważ go skasowano. Dzień później Huawei wydał oświadczenie, że „ta historia jest nieprawdziwa i oparta na niedokładnych oraz fałszywych informacjach z artykułu, który został już poprawiony”.

Mleko się jednak rozlało – polski internet dosłownie zawrzał na wieść o rzekomej pomocy Huawei dla Rosji, która bestialsko napadła na Ukrainę, a jej armia zabija niewinnych cywili, w tym dzieci, a także gwałci bezbronne kobiety. Pokłosiem rewelacji, opublikowanych przez brytyjski brukowiec, było zakończenie przez Roberta Lewandowskiego wieloletniej współpracy z chińską firmą. To samo zrobili też Marcin Tyszka oraz Akademia Leona Koźmińskiego.

fot. Pexels

Huawei nieustannie utrzymuje, że informacje o pomocy Rosjanom to fake news, ale wiele osób zwyczajnie w to nie wierzy. Nie wiadomo, jak – i czy w ogóle – producent zdoła ugasić ten pożar, ale na pewno nie będzie to łatwe. Być może ostatecznie kryzys ten „rozejdzie się po kościach”, jednak należy brać pod uwagę możliwość, że smród będzie się ciągnął za Huawei bardzo długo, jeśli ten nie przedstawi niezbitych dowodów, że nie pomagał Rosjanom.

Do tej pory o Huawei mówiło się w większości pozytywnie. Teraz to już jednak przeszłość

Niespodziewany kryzys wizerunkowy nieoczekiwanie zbiegł się w czasie z publikacją raportu, przedstawiającego ponad 20 firm, które cieszą się najlepszą lub najgorszą prasą na Twitterze. Według zebranych danych, użytkownicy najczęściej wypowiadali się pozytywnie właśnie o Huawei – aż 65,4% wszystkich tweetów było pozytywnych, a negatywnych tylko 13,2%. Pozostałe zostały uznane za neutralne.

Gdyby wziąć pod uwagę ostatnie wydarzenia, proporcja z pewnością byłaby zupełnie inna. Twitter dosłownie huczał od komentarzy na temat rewelacji o rzekomej współpracy z Rosjanami – na Huawei spłynęła lawina krytyki oraz brutalnego hejtu. Wiele osób uznało te doniesienia za prawdziwe, a dla części potwierdzeniem była rezygnacja Roberta Lewandowskiego z dalszej współpracy z marką.

Co ciekawe, niewiele gorszym wynikiem może pochwalić się również Google – w jego przypadku 64,5% tweetów było pozytywnych, 23,4% neutralnych, a 12,10% negatywnych. Warto też zwrócić uwagę na ostatnie miejsce zestawienia, na którym znalazł się… Samsung, gdyż o nim pozytywnie wypowiedziano się w jedynie 32,7% tweetów, ale jednocześnie neutralnie w aż 58,10% postów. Negatywne stanowiły zaś zaledwie 9,2%, co jest drugim najlepszym wynikiem.

Firma Liczba pozytywnych tweetów Procent pozytywnych tweetów Liczba neutralnych tweetów Procent neutralnych tweetów Liczba negatywnych tweetów Procent negatywnych tweetów 1. Huawei 3336 65,4% 1092 21,4% 617 13,2% 2. Google 3227 64,5% 1167 23,4% 604 12,1% 3. Salesforce 2976 58,4% 1595 31,3% 526 10,3% 4. NVIDIA 2877 56,5% 1492 29,3% 725 14,5% 5. Oracle 2802 55% 1511 29,7% 780 15,3% 6. Xiaomi 2790 54,8% 1718 33,7% 587 11,5% 7. Microsoft 2741 53,8% 1345 26,4% 1006 19,8% 8. Cisco 2724 53,7% 1782 35,1% 570 11,2% 9. Adobe 2733 53,7% 1570 30,9% 785 15,4% 10. Qualcomm 1419 52,8% 1013 37,7% 256 9,5% 11. Hitachi 817 52,6% 513 33% 223 14,4% 12. IBM 2677 52,6% 1527 30% 887 17,4% 13. SAP 2597 51,2% 1490 29,3% 990 19,5% 14. Tacent 1561 49,8% 953 30,4% 619 19,8% 15. Foxconn 396 49,6% 220 27,6% 182 22,8% 16. Facebook 2519 49,5% 1405 27,6% 1170 23% 17. Instagram 2505 49,1% 2185 42,8% 410 8% 18. YouTube 2492 48,9% 1743 34,2% 863 16,9% 19. Intel 2326 45,7% 1510 29,7% 1255 24,7% 20. Dell 2309 45% 2023 39,7% 760 14,9% 21. Sony 2223 43,6% 1535 30,1% 1339 26,3% 22. Texas Instruments 147 41,4% 171 48,2% 37 10,4% 23. TikTok 2018 39,6% 2216 43,5% 862 16,9% 24. Samsung 1667 32,7% 2963 58,1% 467 9,2%

W badaniu uwzględniono 107811 tweetów, opublikowanych na Twitterze 14 lutego 2022 roku. Raport dotyczy 24 najcenniejszych marek według Statista i The Teal Mango. Apple nie znalazło się w nim z uwagi o obawy o niecelowe uwzględnienie tweetów, w których mowa o jabłkach. Do analizy wykorzystano narzędzie SEMrush.