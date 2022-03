Premiera konsoli retro THEA500 Mini opóźniona

Jesteście fanami konsol typu retro i z niecierpliwością na nowinki z tego świata? Tego typu sprzętu na rynku nie brakuje, bowiem producenci elektroniki regularnie przywracają do życia dawne konstrukcje. Niestety, ci, którzy odliczali dni do premiery konsoli THEA500 Mini, będą musieli uzbroić się w cierpliwość, gdyż będzie miała ona premierę nieco później niż zakładano.

THEA500 Mini, czyli Amiga 500 w nieco odświeżonej formie

Jak widać, rynek gier retro jest atrakcyjny dla wystarczającej liczby graczy, aby producentom opłacało się dostarczać sprzęt, który przypomni graczom starszej daty dawne czasy lub pozwoli poczuć ten klimat nieco młodszym, którzy wychowywali się już na nowszym sprzęcie.

THEA500 Mini to konsola, która ma przypominać Amigę 500, czyli tak właściwie 16-bitowy komputer, wydany pod koniec lat 80. ubiegłego wieku – w 1987 roku. Urządzenie ma być mniejsze i lżejsze niż oryginał, a zastosowana tu klawiatura nie będzie funkcjonalna. W związku z tym producent da możliwość podpięcia zewnętrznej klawiatury na złączu USB. W zestawie znajdzie się też gamepad z 8 przyciskami, a także retro mysz z 2 guzikami.

Na konsoli THEA500 Mini pogramy w 25 klasycznych gier (m.in. Worms: The Director’s Cut, Another World, Kick Off 2). Warto dodać, że gry w dowolnym momencie będziemy mogli zapisywać, a także wczytywać. Ponadto oprogramowanie pozwoli dodawanie własnych gier, nakładanie filtrów monitora CRT, a całość będzie wyświetlana maksymalnie w rozdzielczości 720p przy odświeżaniu na poziomie 50 Hz. A, zapomniałbym – nie zabraknie tu możliwości skalowania ekranu. Na pokładzie urządzenia znajdzie się nowoczesny port HDMI.

Niemniej jednak na to wszystko będziemy musieli poczekać, bowiem producent musiał przesunąć datę premiery THEA500 Mini z 25 marca na 8 kwietnia 2022 roku. Wynika to z globalnych problemów z dostawami – konsole są już wyprodukowane, ale podczas transportu wynikły opóźnienia na morzu, które to z kolei powodują kolejne trudności w dostawach na rynki europejskie.

Na koniec dodam, że data premiery jest jedynie poglądowa – w praktyce sprzęt może trafić do sprzedawców kilka dni wcześniej lub później, a gdy THEA500 Mini już dotrze do sklepu, to ten od razu będzie mógł realizować wysyłkę. Gdy konsola (którą wciąż można zamawiać w cenie 599 złotych) pojawi się w magazynach producenta, osoby, które złożyły na nią zamówienie, zostaną o tym poinformowane.