Huawei Assistant będzie dostępny na kolejnych smartfonach Huawei. Sprawdź, czy na Twoim też

Huawei w ostatnim czasie mocno rozbudowuje portfolio autorskich usług, co jest wynikiem blokady handlowej ze strony Stanów Zjednoczonych. Nie są one jednak zarezerwowane wyłącznie dla urządzeń opartych na Huawei Mobile Services (HMS) – mogą z nich korzystać również posiadacze smartfonów i tabletów z Google Mobile Services (GMS). Dotyczy to też Huawei Assistant. Producent poinformował, że będzie on dostępny dla właścicieli kolejnych smart-telefonów z jego oferty.

Właściciele urządzeń mobilnych z dostępem do Google Mobile Services mogą korzystać z szeregu usług i aplikacji, które przydają się w różnych okolicznościach. Duża część producentów projektuje jednak własne rozwiązania. Huawei nie jest wyjątkiem, aczkolwiek w jego przypadku szybszy rozwój autorskich technologii wymógł konflikt ze Stanami Zjednoczonymi (choć w rzeczywistości firma jest raczej ofiarą aniżeli aktywną stroną sporu). Jedną z nich jest Huawei Assistant, który wkrótce będzie dostępny na kolejnych smartfonach tego przedsiębiorstwa.

Huawei Assistant na kolejnych smartfonach Huawei

Jak informuje Huawei, jego osobisty asystent i towarzysz użytkownika zostanie udostępniony klientom wraz z aktualizacją do Androida 10 i EMUI 10.0. Dotyczyć ma to jednak wybranych modeli, m.in. P30 Lite 256 GB, P20 Pro, P20 i Mate 10 Pro. Szczegółowy harmonogram rozsyłania nowego oprogramowania dostępny jest na stronie producenta.

Nie ukrywam, że jest to dla mnie niespodzianką, ponieważ prywatnie jestem posiadaczem Mate 20 Pro i nie mam dostępu do Huawei Assistant, mimo że smartfon od dłuższego czasu pracuje na Androidzie 10 z EMUI 10.0.0 – mogę korzystać tylko z Google Feed. Właściciele smartfonów z Androidem 9.0 Pie i EMUI 9.0 lub nowszym mogą natomiast pobrać plik instalacyjny .apk ze strony Huawei.

Huawei Assistant

Autorski asystent Huawei wywołuje się w ten sam sposób, co Google Feed, czyli pociągnięciem palcem od lewej krawędzi ekranu. Jego funkcjonalność jest bardzo rozbudowana i nie ogranicza się wyłącznie do podawania najciekawszych informacji z kraju i ze świata. Użytkownicy mają dostęp do wyszukiwarki, która przeszuka wszystkie zasoby na smartfonie, w tym aplikacje, notatki, kalendarz i wiadomości (również e-maile), a także prognozy pogody oraz listy najczęściej używanych programów i funkcji.

Huawei Assistant można też zintegrować na przykład z aplikacjami Listonic (do tworzenia list zakupów) i Podcast Go (do słuchania podcastów). Dostępna jest również oferta lotów i podróży eSky.pl

Źródło: informacja prasowa, Huawei