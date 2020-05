USA wymierzają Huawei kolejny cios. Chiny nie zamierzają na to biernie patrzeć

Jeszcze na początku 2020 roku wydawało się, że relacje na linii Stany Zjednoczone – Chiny zaczynają się ocieplać. W środę Amerykanie poinformowali jednak, że przedłużają nałożoną na m.in. Huawei i ZTE blokadę handlową na kolejny rok. Jak się okazuje, to nie koniec restrykcji – USA wprowadzają kolejne, ale władze Państwa Środka nie zamierzają się biernie temu przyglądać. Prawdziwa wojna w branży technologicznej może dopiero się zacząć.

Stany Zjednoczone nakładają kolejne ograniczenia na Huawei

Jak donosi serwis Reuters, Departament Handlu Stanów Zjednoczonych wprowadził poprawki do obowiązujących zasad eksportu, aby „strategicznie wziąć na celownik nabywanie przez Huawei półprzewodników, które są bezpośrednim produktem niektórych amerykańskich programów i technologii”.

Kiedy nowe zasady zaczną obowiązywać, zagraniczne przedsiębiorstwa, które wykorzystują amerykański sprzęt do produkcji półprzewodników, będą musiały otrzymać od Stanów Zjednoczonych specjalną licencję zanim dostarczą swoje produkty Huawei lub spółkom zależnym, jak HiSilicon.

Reguła dotyczy układów zaprojektowanych lub wykonanych na zamówienie dla chińskiego producenta. O podobną licencję prawdopodobnie będzie też musiał wystąpić sam Huawei.

Jak mówi sekretarz ds. handlu, Wilbur Ross, do tej pory istniała bowiem „bardzo wysoce techniczna luka”, dzięki której Huawei mógł używać amerykańskiej technologii z pomocą zagranicznych producentów. Wprowadzone zmiany mają ją za zadanie „załatać”.

Departament Handlu Stanów Zjednoczonych postanowił też, że wafle, które są już w produkcji, mogą zostać wysłane do Huawei w ciągu 120 dni (czas liczy się od dzisiaj). Później nie będzie to możliwe.

Amerykański Departament Handlu przedłużył również (do 13 sierpnia br.) tymczasową licencję, pozwalającą lokalnym operatorom na współpracę z Huawei w zakresie obsługi infrastruktury telekomunikacyjnej (dotychczasowa obowiązywała do 15 maja 2020 roku). Ostrzegł jednak, że to prawdopodobnie ostatnie przedłużenie.

Chiny nie zamierzają biernie się przyglądać poczynaniom Stanów Zjednoczonych

Wprowadzone przez USA dodatkowe sankcje znacząco utrudnią działalność Huawei, nawet jeśli ten potrafi poradzić sobie bez dostępu do amerykańskiej technologii.

Chiny nie zamierzają jednak biernie się temu przyglądać. Po tym, jak dowiedziały się o ostatnich posunięciach Stanów Zjednoczonych zapowiedziały, że (w odwecie) są gotowe wpisać amerykańskie firmy na „listę niegodnych zaufania podmiotów”.

Chiny zamierzają w tym celu wszcząć dochodzenia przeciwko m.in. Apple, Cisco i Qualcommowi oraz nałożyć na amerykańskie firmy ograniczenia, a także zawiesić zakupy samolotów Beoinga.

Jeśli rzeczywiście tak się stanie, możemy być świadkami kolejnego rozdziału wojny handlowej pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Chinami, lecz w zupełnie nowej, niespotykanej dotąd odsłonie.

Źródło: Reuters via Android Authority