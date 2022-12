Honor 80 GT zaprezentowany. Warto się nim zainteresować

Honor nie zwalnia tempa i zaprezentował światu kolejny smartfon. Mowa o modelu Honor 80 GT, który nie dość, że wygląda interesująco, to pod względem specyfikacji również wypada ciekawie.

Honor 80 GT – prawie jak model Pro

Chiński producent ewidetnie chce załatać dziurę, jaka pojawiła się pomiędzy modelem Honor 80 a Honor 80 Pro. Właśnie model z dopiskiem GT ma być czymś pomiędzy, choć wiele elementów specyfikacji sprawia, że Honor 80 GT zdecydowanie bliżej do modelu Pro.

Sercem urządzenia jest dobrze znany i powszechnie lubiany Snapdragon 8+ Gen 1, który nie dość, że cechuje się niezłą wydajnością, to dodatkowo jego efektywność energetyczna stoi na całkiem przyzwoitym poziomie. Procesor ten został sparowany z co najmniej 12 GB pamięci RAM, a użytkownikom oddano 256 GB przestrzeni dyskowej na dane.

Świetnie wypada również ekran. Honor 80 GT został bowiem wyposażony w wyświetlacz OLED o przekątnej 6,67 cala i rozdzielczości FullHD +. Co więcej mamy tutaj do czynienia z panelem o odświeżaniu na poziomie 120 Hz i maksymalnej jasności sięgającej 1400 nitów.

Zestaw aparatów nie wygląda za to zbyt spektakularnie. Owszem, podstawowy, główny aparat to sensor Sony IMX 800 o rozdzielczości 54 Mpix i świetle f/1.9, ale pozostałe dwa obiektywy to już raczej mizerne dodatki. Główny obiektyw jest bowiem wspierany przez ultraszerokokątny aparat 8 Mpix i 2-megapikselową kamerkę do zdjęć macro. Na froncie znajduje się z kolei 16 Mpix aparat do selfie.

Można przypuszczać, że Honor 80 GT nieźle wypadnie pod względem czasu pracy na baterii. Producent postanowił wyposażyć nowy smartfon w ogniwo o pojemności 4800 mAh, które może być szybko naładowane z mocą do 66 W. Smartfon posiada preinstalowany system Android 12, który przykryty jest nakładką producenta Magic UI 7.0.

Ceny i dostępność

Z racji tego, że smartfon został, póki co zaprezentowany tylko w Chinach, producent podzielił się wyłącznie cenami na rodzimym rynku. Najtańszy wariant z 12 GB RAM został wyceniony na 475 dolarów, czyli około 2100 złotych. Z kolei droższy model z 16 GB RAM to już wydatek 520 dolarów (~2300 złotych).

Smartfon można już w tej chwili zamawiać w Chinach. Niestety, nie wiadomo czy i kiedy Honor 80 GT pojawi się na innych rynkach – w tym europejskim. Jeśli jednak do tego dojdzie to niewykluczone, że zobaczymy bardziej zróżnicowane wersje pamięciowe.