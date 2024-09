Kierowcy pokochali apkę Orlen Vitay. Wyniki robią spore wrażenie

Jak najbardziej możemy stwierdzić, że aplikacja Orlen Vitay spodobała się polskim kierowcom. Z pewnością pomogła tutaj wakacyjna promocja na paliwo.

Miałem okazję tankować na różnych stacjach paliwowych w wielu krajach Europy. Muszę przyznać, że nasz polski Orlen trzyma zdecydowanie wysoki poziom i możemy być z niego dumni. Do tego dochodzi godna pochwalenia aplikacja Orlen Vitay, w której znajdziemy m.in. funkcję Orlen Pay, pozwalającą na płacenie przy dystrybutorze czy moduł odpowiadający za zbieranie punktów Vitay.

Nie jestem więc zaskoczony, że zainteresowanie omawianą aplikacją wśród kierowców jest naprawdę spore. Z własnego doświadczenia mogę dodać, że ułatwia ona korzystanie z samochodu spalinowego i tankowanie. Polski koncern naftowy właśnie pochwalił się kilkoma statystykami, które związane są z aplikacją. Zobaczmy więc, co słychać w przypadku Orlen Vitay.

Z opublikowanych danych dowiemy się, że na pobranie aplikacji w minione wakacje zdecydowało się mnóstwo nowych użytkowników. Otóż od 28 czerwca do 1 września 2024 roku liczba pobrań przekroczyła 665 tys. W sumie apka zainstalowa jest już na blisko 6,5 mln urządzeń, co czyni program lojalnościowy Vitay jednym z najpopularniejszych w Polsce.

Po raz pierwszy udało się przekroczyć barierę 10 milionów transakcji w miesiącu z użyciem aplikacji. To o ponad 42% więcej w porównaniu do sierpnia ubiegłego roku i oczywiście najwyższy wynik aplikacji w historii. Wizyta na każdej ze stacji paliw Orlen staje się równoznaczna z użyciem aplikacji Vitay. Jej sukces odbieramy nie tylko jako nieustający wzrost popularności, ale przede wszystkim rosnące zaufanie klientów do naszej marki.

Jan Tar, dyrektor wykonawczy ds. Komercyjnych Sprzedaży Detalicznej