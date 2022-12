Zgubiony smartfon z Androidem znajdziemy nawet, gdy nie będzie podłączony do internetu

Wkrótce zlokalizowanie zgubionego lub skradzionego smartfona z Androidem może stać się łatwiejsze. Jak wynika z odkrytych zmian, Google pracuje nad nową funkcją dla usługi „Znajdź moje urządzenie” lub nawet rozwija nową, znacznie lepszą sieć lokalizowania, która będzie przypominać rozwiązanie oferowane już przez Apple.

Znalezienie zgubionego lub skradzionego smartfona ma być łatwiejsze

Smartfon to dość niewielkie urządzenie, które łatwo zgubić lub po prostu zostawić w miejscu, w którym ostatnio z niego korzystaliśmy. Tylko, że czasami trudno sobie przypomnieć, gdzie właśnie odłożyliśmy nasz smartfon. Co więcej, zdarzają się również kradzieże.

W związku z tym, firmy oferują już usługi, których zadaniem jest pomoc w zlokalizowaniu zgubionego lub skradzionego urządzenia. Przykładowo Apple ma w swoim portfolio świetną sieć Find My, a Google rozwija usługę „Znajdź moje urządzenie”. Jak wynika z opublikowanej przez Google listy nowości, które trafią wraz z aktualizacjami do systemów operacyjnych rozwijanych przez firmę, w planach jest wdrożenie ważnej i przydatnej funkcji, która podniesie atrakcyjność usługi „Znajdź moje urządzenie”.

Aplikacja „Znajdź moje urządzenie” (źródło: Google Play)

Obecnie usługa pozwala śledzić urządzenia z Androidem lub Wear OS tylko, gdy są one podłączone internetu. Owszem to zawsze jakieś opcja na poznanie aktualnej pozycji smartfona czy smartwatcha, ale jak najbardziej możliwe jest stracenie połączenia z internetem lub dezaktywowanie go przez złodzieja. Właśnie w takich sytuacjach przyda się nowa funkcja.

Otóż z nowych informacji wynika, że wkrótce powyższe ograniczenie przestanie obowiązywać. Firma zamierza wprowadzić mechanizm, który pozwoli na śledzenie urządzeń z Androidem również wtedy, gdy nie będą one podłączone do internetu.

Możliwe, że Google jednak pracuje nad nową usługą

Niewykluczone, że opisywana nowość stanie się częścią nowej sieci Google, która będzie bliższa rozwiązaniu Apple Find My. Warto przypomnieć, że w zeszłym roku pojawiły się rewelacje, że Google pracuje nad takim rozwiązaniem. Mogłoby ono pozwolić na wykorzystywanie innych urządzeń z Androidem do lokalizowania tych zgubionych i skradzionych.

Biorąc pod uwagę, jak dużo jest smartfonów z Androidem i nawet odliczając część starszych modeli, które nie dostałyby nowej funkcji, to moglibyśmy otrzymać potężne narzędzie do lokalizowania zagubionego sprzętu.

Wypada tutaj też wspomnieć o technologii opracowanej przez firmę Meizu, która w założeniach sprawi, że złodziejowi nie będzie opłacało się kraść smartfonów.