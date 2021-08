Honor odradza się niczym Feniks z popiołów i pnie się na szczyt

Honor ma za sobą bardzo trudny okres. Nałożone na Huawei sankcje zahamowały na długie miesiące produkcję także jego smartfonów. Teraz jednak marka powraca na rynek jak bumerang i szybko odbudowuje swoją pozycję w segmencie smart-telefonów.

Sprzedaż smartfonów marki Honor szybko rośnie

Według danych, opublikowanych przez Counterpoint Research, marka sukcesywnie odzyskuje udziały w chińskim rynku smartfonów – w czerwcu 2021 roku miała już 8,4%. I choć nie jest to najlepszy wynik w historii, bo taki odnotowano w sierpniu 2020 roku, gdy sprzedano 4,55 mln smart-telefonów, to widać bardzo szybki wzrost sprzedaży z miesiąca na miesiąc. Analitycy spodziewają się, że nie inaczej będzie również w lipcu br.

Sprzedaż smartfonów marki Honor – okres od września 2020 roku do czerwca 2021 roku (źródło: Counterpoint Research)

Counterpoint Research przywołuje też fakt, że w pierwszej minucie dostępności serii Honor 50 w Chinach, która nie trafi (oficjalnym kanałem) do Polski, producent sprzedał smartfony o wartości 500 mln juanów (~30 mln złotych). Imponujące jest też to, że sprzedaż smart-telefonów tej marki w okresie od 21 czerwca do 4 lipca 2021 roku wzrosła aż o 36% względem poprzednich dwóch tygodni.

Sprzedaż smartfonów Honor w okresie od 7 czerwca do 4 lipca 2021 roku (źródło: Counterpoint Research)

Counterpoint Research spodziewa się w drugiej połowie 2021 roku poważnych przetasowań w rankingach największych producentów smartfonów w Chinach z segmentu 2000-4000 juanów (równowartość 1200-2400 złotych) i droższych. Ex-marka-córka Huawei już za kilka dni zaprezentuje bowiem prawdziwie flagową Honor Magic 3, a ponadto jeszcze w tym roku planuje wprowadzić na rynek składany smartfon.

To może być jednak dopiero początek jej prawdziwego powrotu do segmentu smartfonów. Wspomniana seria Honor 50 zostanie bowiem w niedalekiej przyszłości wprowadzona na kilkadziesiąt rynków na całym świecie i z żalem przyjęliśmy wiadomość, że ominie Polskę. Niewykluczone jednak, że producent ma problemy natury dystrybucyjnej i jeśli je rozwiąże, zacznie sprzedawać swoje smart-telefony również w kraju nad Wisłą.

Międzynarodowa ekspansja, a raczej powrót, z pewnością szybko przyczyni się do zwiększenia udziałów na globalnym rynku smartfonów, a nie tylko chińskim, jak do tej pory. Konkurencja powinna zatem mieć się na baczności.