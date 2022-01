Pierwszy składany smartfon 2022 roku – Honor Magic V już w przyszłym tygodniu

Nikt z nas nie ma chyba wątpliwości, że 2022 rok będzie rokiem składanych smartfonów. Na rynku jest już kilka takich produktów, ale wiele z nich ma dopiero mieć swoją premierę. Pierwszym składanym smartfonem w nowym roku zostanie Honor Magic V, który zadebiutuje już za kilka dni.

Walka na składaki

Kiedy przed kilkoma laty, zarówno Samsung, jak i Huawei pokazali swoje składane smartfony, wydawało się, że szybko nastąpi wysyp takich urządzeń na rynku. Oczekiwania zostały jednak szybko zweryfikowane przez rzeczywistość – składane urządzenia nie były ani doskonałe, ani tym bardziej proste do wyprodukowania.

W efekcie, kolejny rok po debiucie nie przyniósł oczekiwanych konkurencyjnych rozwiązań. Wszystko jednak zmieniło się w zeszłym roku, kiedy to na rynku pojawiły się Samsungi Galaxy Z Flip 3 i Galaxy Z Fold 3, a także Huawei Mate X2. Wszystkie te smartfony zaliczyły ogromne postępy względem swoich pierwowzorów. Dodatkowo do rywalizacji dołączyło Xiaomi z modelem MIX Fold, a pod koniec roku również Oppo z Find N. Oprócz tego, przez ostatnie miesiące docierało do nas wiele pogłosek o tym, że kolejni producenci już szykują się do prezentacji własnych rozwiązań. Wygląda na to, że 2022 rok będzie rokiem walki na składane urządzenia.

Honor Magic V zadebiutuje za kilka dni

Palmę pierwszeństwa w 2022 roku będzie dzierżyć chiński Honor. Na krótkim prasowym wydarzeniu, o którym donosi XDA Developers, przedstawiciele firmy zapowiedzieli bowiem premierę pierwszego, składanego urządzenia firmy. Honor Magic V, bo tak będzie się nazywał nowy model, ma mieć swoją premierę już 10 stycznia. Na początku przyszłego tygodnia zobaczymy zatem, co ciekawego mają nam do zaproponowania Chińczycy.

Honor Magic V w wielu aspektach nadal pozostaje tajemnicą. Z udostępnionej grafiki wynika, że smartfon będzie podobny w formie do Huawei Mate X2. Widać, że zewnętrzny ekran otrzyma aparat do selfie w formie centralnie umieszczonego wycięcia. Z kolei tył, oprócz specyficznej faktury, otrzyma potrójny zestaw aparatów. Niestety, o ich konfiguracji nic jeszcze nie wiemy.

Podobnie zresztą jak z pozostałymi elementami smartfona. Spekuluje się, że sercem Honor Magic V zostanie SoC Snapdragon 8 Gen 1, a więc nowy smartfon będzie bezkompromisowym, przynajmniej pod względem wydajności, flagowcem.

Początkowo nowe urządzenie ma być dostępne wyłącznie w Państwie Środka i nie wiadomo, czy w ogóle trafi do globalnej sprzedaży. Więcej dowiemy się z pewnością za kilka dni, kiedy smartfon zostanie oficjalnie zaprezentowany. Jedno jest jednak pewne – rywalizacja o miano najlepszego składaka będzie zacięta.