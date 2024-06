Chcesz dołączyć do T-Mobile? Teraz jest ku temu świetna okazja

Jeśli zastanawiasz się, czy warto dołączy do T-Mobile, to teraz możesz się o tym przekonać. Operator przygotował specjalną ofertę, która pozwala przetestować usługi przez 30 dni bez zobowiązań. Co więcej, nie musimy czekać do końca obecnej umowy – numer możemy przenieść znacznie wcześniej.

Gwarancja satysfakcji z sieci w T-Mobile

Z pewnością powodów, które skłaniają nas do zmiany obecnej sieci na nową można wymienić mnóstwo. Nie będziemy więc skupiać się na tych czynnikach i przejdziemy od razu do oferty zaproponowanej przez T-Mobile. Operator postanowił przygotować atrakcyjną promocję, która w założeniach ma zwiększyć bazę użytkowników.

Warto zaznaczyć, że omawiana oferta nie dotyczy tylko abonamentu komórkowego. Otóż potencjalny klient może zdecydować się również na sprawdzenie internetu mobilnego, internetu domowego i internetu światłowodowego, a nawet pakietów telewizyjnych. To wszystko w ramach rozwiązana nazwanego Gwarancją satysfakcji z sieci, które umożliwia testowanie usług przez 30 dni bez zobowiązań.

Jak już pewnie się domyślacie, w sytuacji, gdy nie będziemy zadowoleni z wybranej usługi, to mamy prawo odstąpić od zawartej umowy i umowy sprzedaży urządzenia w ciągu 30 dni od ich zawarcia. Operator zaznacza, że w celu odstąpienia wystarczy złożyć odpowiednie oświadczenie w dowolnym kanale sprzedaży – w przypadku umów bez urządzeń. Co w sytuacji, gdy testowanie wiązało się z zakupem sprzętu? Tutaj odstąpienie od umowy i umowy sprzedaży oraz zwrot urządzenia muszą nastąpić w miejscu, w którym umowa została zawarta.

Należy jeszcze wiedzieć, że klient w przypadku kanałów online i infolinii może skorzystać z bezpłatnego zwrotu kurierem. Po złożeniu oświadczenia w terminie 30 dni, abonent otrzyma zwrot poniesionych kosztów (abonament, opłatę za telefon, opłatę aktywacyjną).

Planujesz przenieść numer do T-Mobile? Skorzystaj z nowej promocji

T-Mobile ma też specjalną ofertę dla osób, które zastanawiają się nad przeniesieniem numeru. Przede wszystkim dostajemy możliwość wcześniejszego przeniesienia numeru, bez czekania do końca obecnej umowy. Ponadto przez ten okres, który może trwać nawet 12 miesięcy, w T-Mobile zapłacimy 0 złotych.

Jak to działa? Otóż w momencie zawarcia z T-Mobile umowy na przeniesienie numeru komórkowego, klienci nie płacą abonamentu za korzystanie z sieci tego operatora nawet przez 12 miesięcy do czasu przeniesienia numeru. Jedyny abonament, który opłacają to ten u wcześniejszego operatora.

W tym czasie przyznawany jest numer tymczasowy, zapewniający dostęp do usług świadczonych przez T-Mobile w ramach zawartej umowy. Sprawia to, że dyspozycji możemy mieć dwie aktywne karty SIM. Zainteresowani? Jeśli tak, to warto odwiedzić stronę promocji.