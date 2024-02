Smartfon Punkt. MC02 ma bezpieczeństwo w cenie. Do czasu

Wszyscy szanujący się producenci implementują w swoich urządzeniach mechanizmy, mające na celu chronić bezpieczeństwo i prywatność użytkowników (część bazuje jedynie na tym, co zapewnia sam Android). Smartfon Punkt. MC02 podchodzi do tej kwestii zupełnie inaczej. Co więcej – nie zawsze za darmo.

Punkt. MC02 to smartfon dla osób, dla których bezpieczeństwo i prywatność są najważniejsze

Należy zacząć od tego, że Punkt. MC02 nie ma systemu Android, tylko Apostrophy, który bazuje na Android Open Source Project 13. Oznacza to, że smartfon jest w stanie obsługiwać aplikacje na Androida i umożliwia instalację sklepu Google Play, ale użytkownik musi to zrobić własnym sumptem. I na własne ryzyko, gdyż producent nie bez powodu nie zdecydował się na Androida.

Nie zrobił tego, ponieważ Punkt. MC02 został stworzony dla osób, które najbardziej cenią sobie bezpieczeństwo i prywatność, a jak wiadomo – Google i aplikacje ochoczo przetwarzają i wykorzystują dane użytkowników m.in. w celach reklamowych. Smartfon oferuje przestrzeń domową zawierającą zestaw narzędzi cyfrowych, które są całkowicie bezpieczne – przynajmniej według deklaracji producenta.

Owe narzędzia to aplikacja pocztowa, kalendarz, kontakty, notatki, pamięć i VPN – zebrane w nich dane nie zostaną wykorzystane do celów reklamowych, co dla użytkownika ma stanowić gwarancję prywatności jego danych. Jak jednak zostało wspomniane, istnieje możliwość korzystania także z innych programów.

Punkt. MC02 (źródło: Punkt.)

Nie będą one jednak miały dostępu do danych zebranych w aplikacjach w przestrzeni domowej, a do tego użytkownicy mogą skorzystać z Data & Carbon Ledger. Rozwiązanie to umożliwia ograniczenie każdemu programowi uprawnień w pożądanym przez użytkownika stopniu (do wyboru jest aż pięć stopni), a także – co jest dość oryginalne – monitorować i kontrolować wpływ emisji dwutlenku węgla i danych.

źródło: Punkt.

Specyfikacja smartfona Punkt. MC02

Producent wprost przyznaje, że nie bierze udziału w wyścigu na specyfikację techniczną, gdyż nie taki jest cel. Mimo to lista parametrów smartfona Punkt. MC02 jest przyzwoita, ponieważ obejmuje między innymi:

6,67-calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli (394 ppi) i jasności do 400 nitów ze wsparciem dla HDR (obraz odświeżany jest z częstotliwością 60 Hz),

procesor MediaTek Dimensity 900 z modemem 5G,

6 GB RAM LPDDR5,

128 GB wbudowanej pamięci typu UFS 2.2,

slot na kartę microSD o pojemności do 2 TB,

hybrydowy dual SIM (2x nano SIM lub SIM + microSD),

potrójny aparat na tyle 64 Mpix z PDAF + 8 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym + 2 Mpix do zdjęć makro,

aparat 24 Mpix na przodzie,

czytnik linii papilarnych,

port USB-C (USB 2.0) z obsługą USB OTG,

złącze słuchawkowe 3,5 mm,

Bluetooth 5.2, WiFi 6, NFC,

głośniki stereo,

akumulator o pojemności 5500 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego i indukcyjnego o mocy 18 W (w obu przypadkach; brak ładowarki w zestawie).

Punkt. MC02 ma wymiary 165,9×77,8×10,9 mm, waży 230 gramów i jest dostępny w tylko jednej wersji kolorystycznej – czarnej. Warto też mieć świadomość, że obecnie system Apostrophy obsługuje tylko pięć języków: angielski, francuski, włoski, niemiecki i hiszpański. Inne języki również są dostępne, ale nie są dostosowane do systemu, zatem nie wszystkie elementy mogą być przetłumaczone.

Punkt. MC02 (źródło: Punkt.)

Cena smartfona Punkt. MC02

Teraz czas na najważniejszą informację: cenę Punkt. MC02 ustalono na 699 euro, co jest równowartością ~3020 złotych. W cenie klient otrzymuje 12-miesięczną subskrypcję Apostrophy Services, która zapewnia opisane powyżej bezpieczeństwo i prywatność przechowywanych w przestrzeni domowej danych.

Po upływie roku miesięczna opłata za subskrypcję wyniesie 14,99 franków szwajcarskich (~70 złotych). Bez niej nadal można korzystać ze smartfona Punkt. MC02, lecz wówczas de facto traci to sens.