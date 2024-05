HMD chce konkurować z Google i Samsungiem

HMD jeszcze do niedawna był znany jako producent smartfonów pod marką Nokia. To jednak nieco się zmieniło, odkąd firma postanowiła tworzyć urządzenia „na własny rachunek”. Chociaż do tej pory żaden z modeli zaprezentowanych przez producenta nie zaskoczył pozytywnie potencjalnych klientów, to jednak w sieci pojawiają się informacje, że już niedługo może się to zmienić.

Firma chce konkurować z największymi

Tak jak wspomniałem, pokazane do tej pory przez HMD smartfony były po prostu słabe. Sam opisywałem na łamach Tabletowo.pl urządzenie przeznaczone dla firm, którego z pewnością nie chcielibyście otrzymać jako służbowy telefon. Najnowsze doniesienia mówią jednak o tym, że marka przygotowuje się do wprowadzenia na rynek modelu, który ma konkurować w średniej półce m.in. z Samsungiem Galaxy A35 5G i Google Pixel 8a. Co o nim wiemy?

Smartfon o nazwie „Tomcat” ma zostać wyceniony na około 440 euro, czyli ~1900 złotych w konfiguracji z 12 GB RAM. Z kolei wariant z 8 GB RAM ma być o 40 euro tańszy. Według najnowszych informacji, na pokładzie znajdzie się wyświetlacz AMOLED oferujący rozdzielczość FHD+ i częstotliwość odświeżania na poziomie 120 Hz. Nie jest jednak jeszcze znana jego przekątna. Motorem napędowym smartfona ma stać się Snapdragon 7s Gen 2, czyli taki sam, jak m.in. w Motoroli Edge 50 Fusion. Za dostarczanie energii do podzespołów odpowiedzialny będzie akumulator o pojemności 4900 mAh, który wspiera szybkie ładowanie przewodowe o maksymalnej mocy 33 W.

render HMD „Tomcat” (źródło: X @smashx_60)

HMD „Tomcat” ma oferować aparat główny o matrycy 108 Mpix z OIS, który będzie współpracować z dodatkowymi 8 Mpix i 2 Mpix sensorami. Kamerka do selfie w tym modelu będzie mogła pochwalić się 32 Mpix. Oprócz tego wiemy jeszcze, że konstrukcja będzie spełniać wymogi normy IP68. Render, który pojawił się na platformie X, pokazuje smartfon w niebieskim odcieniu.

To nie wszystkie nowości HMD

HMD szykuje także nieco tańszy model, którego cena ma zaczynać się już od 250 euro, czyli ~1070 złotych. Co klienci dostaną w zamian? Nazwa robocza tego smartfona to „Nighthawk”. Specyfikacja również prezentuje się tutaj całkiem nieźle. Wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości FHD+ i odświeżaniu 120 Hz, 8 GB RAM i Snapdragon 4 Gen 2.

HMD Nighthawk

– Amoled FHD+, 120Hz display

– 108MP OIS + 2MP / 32MP

– SD4Gen2 SoC

– 8GB + 128GB, 256GB

– 5,000mAh

– Android 14, Wi-Fi 5, BT 5.1, NFC, Dual Speakers, 3.5mm jack, Micro SD etc. pic.twitter.com/oNBHDOldJr — HMD_MEME'S (@smashx_60) May 28, 2024

Do tego 108 Mpix aparat główny i 32 Mpix kamerka do selfie. Za zasilanie podzespołów odpowiedzialny ma być tutaj 5000 mAh akumulator. Wiemy też, że smartfon prawdopodobnie zaoferuje głośniki stereo, złącze audio 3,5 mm, Wi-Fi 5, NFC, slot na karty microSD, a także działanie na Androidzie 14. Muszę przyznać, że jak dla mnie ta propozycja może namieszać na rynku zdecydowanie bardziej niż opisany powyżej smartfon.

HMD Project Fusion (Prototype Model)

– IPS FHD+ 6.6" FHD+

– 108MP + 2MP PureView

– Qualcomm QCM6490

– 8GB RAM

– 4,800mAh, 30W Wired, 15W Wireless (with Outfits)

– 164mm × 76mm × 8.6mm

– Wi-Fi6E, HMD Smart Outfits, Dynamic Triple ISP, Pogo Pin, 3.5mm jack etc. pic.twitter.com/toau2K6pp9 — HMD_MEME'S (@smashx_60) May 28, 2024

Marka przygotowuje także jeszcze jedną nowość. Jest to jednak prototypowy model smartfona modułowego, który najpewniej nie pojawi się w regularnej sprzedaży. Wiemy o nim jednak całkiem sporo. Ma zostać wyposażony w 6,6-calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości FHD+, procesor Qualcomm QCM6490, 8 GB RAM, 108 Mpix aparat główny, akumulator 4800 mAh z ładowaniem przewodowym 30 W i bezprzewodowym 15 W.