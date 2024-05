Uwaga kierowcy! Od 1 lipca możecie za to dostać 500 złotych mandatu

Warszawa – jako pierwsze miasto w Polsce – wprowadza Strefę Czystego Transportu od 1 lipca 2024 roku. Niektórzy kierowcy będą musieli oznaczyć swoje pojazdy specjalną naklejką. Za wjazd nieuprawnionym pojazdem do SCT grozi mandat do 500 złotych. Jak go uniknąć?

Czym jest Strefa Czystego Transportu?

Warszawa jest w tym rozwiązaniu pionierem w skale całego kraju. W stolicy już od 1 lipca 2024 roku obowiązywać będzie Strefa Czystego Transportu. To specjalnie wyznaczony obszar, który obejmie większość Śródmieścia oraz fragmenty przylegających dzielnic. Ograniczony zostanie do niego wjazd pojazdów emitujących najwięcej szkodliwych spalin. Jak przekonuje miasto, dzięki temu zmniejszy się ilość zanieczyszczeń powietrza, co pozytywnie wpłynie na zdrowie mieszkańców.

SCT obejmie łącznie obszar 37 km², co stanowi 7% powierzchni stolicy. Warto dodać, że przedstawione na powyższej mapie ulice graniczne nie będą wchodzić w obszar strefy. Ograniczony zostanie w niej wjazd pojazdów benzynowych, starszych niż 27 lat lub niespełniających normy Euro 2, oraz pojazdów z silnikiem Diesla starszych niż 19 lat lub niespełniających normy Euro 4.

źródło: UM Warszawa

Przez pierwsze 3,5 roku mieszkańcy Warszawy, którzy rozliczają tam podatki, będą zwolnieni z tych wymogów, co oznacza, że regulacje te obejmą jedynie około 3%. Na specjalnej stronie internetowej można sprawdzić, czy dane auto jest również zwolnione z wymogów.

Seniorzy powyżej 70. roku życia oraz osoby z niepełnosprawnością będą podlegać im bezterminowo, co zostanie potwierdzone specjalną nalepką. Osoby uprawnione do zwolnienia z wymogów SCT będą mogły złożyć wniosek o uprawnienia i nalepkę od początku czerwca, stacjonarnie w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich przy ul. Chmielnej lub online.

To może skończyć się wysokim mandatem

Wspomniałem o specjalnej naklejce, która będzie informować o zwolnieniu z wymogów SCT. Naklejkę umieszcza się w lewym dolnym rogu przedniej szyby pojazdu. Znajdą się na niej informacje dotyczące rodzaju paliwa, roczniku samochodu, a także jego numer rejestracyjny. Samochody spełniające normy nie będą musiały legitymować się w żaden sposób specjalnym oznaczeniem. Do weryfikacji wykorzystywany ma zostać system monitoringu miejskiego, który będzie odczytywać tablice rejestracyjne pojazdów i sprawdzać w bazie CEPiK, czy dany samochód mógł wjechać do Strefy Czystego Transportu.

Jak przypomina portal Businnes Insider za nieuprawniony wjazd do SCT przewidziano mandat w wysokości 500 złotych. Mówi o tym Art. 96c Kodeksu wykroczeń, który brzmi dokładnie: „Kto nie przestrzega zakazu wjazdu do strefy czystego transportu, podlega karze grzywny do 500 złotych”.