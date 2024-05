Nie chciałbyś otrzymać tego smartfona jako telefonu służbowego

Firma HMD w kwietniu zaprezentowała pierwsze smartfony stworzone pod własną marką, a nie jak do tej pory sygnowane logiem Nokia. Teraz producent przedstawia urządzenie przeznaczone do rozwiązań biznesowych. Nie chcielibyście jednak dostać takiego telefonu od Waszego szefa, ponieważ to mocno budżetowe rozwiązanie.

Co oferuje smartfon HMD?

Zazwyczaj rozwiązania „dla biznesu” kojarzone są raczej z mocnymi podzespołami. Przykładem tego są choćby smartfony Lenovo ThinkPhone by Motorola. HMD, czyli producent smartfonów Nokia, a od niedawna także urządzeń sygnowanych swoją marką, postanowił jednak nieco zrewidować to podejście i zaprezentował budżetowca dla firm – HMD Pulse+ Business Edition.

fot. HMD

Producent wyposażył urządzenie w 6,56-calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości HD+ i częstotliwości odświeżania na poziomie 90 Hz. HMD nie chwali się co prawda, jaki procesor znalazł się pod maską smartfona, ale w sieci mówi się, że tak jak w klasycznej wersji tego sprzętu będzie to Unisoc T606. Pracę chipsetu wspierać będzie 6 GB RAM i 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej.

Co jeszcze wiadomo o tym modelu? Biznesowa edycja Pulse+ zaoferuje 50 Mpix aparat główny, 8 Mpix kamerkę do selfie, a za dostarczenie energii do podzespołów odpowie 5000 mAh akumulator z ładowaniem o zawrotnej mocy 10 W. Oficjalnie nie została podana cena tego urządzenia, jednak jak informuje portal nokiamob, w Finlandii rozpoczęła się już jego przedsprzedaż w cenie 189 euro, czyli ~805 złotych.

Przejdźmy do rozwiązań dla biznesu

Jak sami widzicie, ten smartfon nie zachwyca. To typowy budżetowiec, jakich na rynku jest naprawdę wiele. Nowością w tym przypadku jest m.in. funkcja FOTA, czyli Firmware-Over-The-Air. Jak sama nazwa wskazuje, rozwiązanie to umożliwia zarządzanie i aktualizowanie wersji systemu Android na wszystkich firmowych urządzeniach zdalnie. To ma przyczynić się do poprawy poziomu bezpieczeństwa. Do tego ma przyczynić się również fakt, że dane są przechowywane w Europie na platformie Google Cloud Platform zgodnie z RODO. Urządzenie zyskało również certyfikat Android Enterprise Recommended.

Ponadto w przypadku konieczności naprawy HMD pozwala wykonać mniej skomplikowane rzeczy samodzielnie, dzięki konstrukcji smartfona i programowi Repair it Youurself zapewniającemu części zamienne i instrukcje ich wymiany. Gdyby problem okazał się bardziej złożony, wtedy firma może skorzystać z DHL Express Care, by jak najszybciej przywrócić smartfon do użyteczności.