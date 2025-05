Hity filmowe w niskiej cenie? Mamy na to sposób

Szukasz taniego dostępu do nowych hitów filmowych? W jednym z popularnych serwisów streamingowych możesz teraz zaoszczędzić aż 20 złotych miesięcznie na subskrypcji. Jak to zrobić i gdzie jest haczyk?

Hity filmowe dostępne w ofercie specjalnej

Płatności powtarzalne Blik to usługa, która wystartowała w marcu 2019 roku. W ostatnim czasie ten rodzaj transakcji został nieco ulepszony i unowocześniony. Nowa formuła Płatności powtarzalnych Blik stała się już dostępna w ING Banku Śląskim, PKO Banku Polskim, Millennium Banku, Santander Bank Polska oraz SGB.

Usługa ta pozwala na dokonywanie automatycznych płatności cyklicznych. Z pewnością na Twojej liście transakcji znajdują się takie, które są stałe i pobierane regularnie. Wśród opłat powtarzalnych można wspomnieć m.in. o abonamencie lub subskrypcjach za dostęp do serwisów streamingowych lub innych usług.

Z pomocą płatności powtarzalnych Blik można dokonywać transakcji za pośrednictwem Autopay, a także płacić za usługi w Orange, T-Mobile, Plus, Play, Allianz oraz zakupy w Your Kaya. Metoda ta jest dostępna również dla subskrybentów Canal+ i dzięki niej mogą oni nieco zaoszczędzić. Oferta specjalna obowiązuje do 13 lipca 2025 roku lub do wyczerpania puli promocyjnych dostępów i została skierowana wyłącznie do nowych subskrybentów.

Płatności powtarzalne Blik na Canal+. Zasady promocji

Klienci w nowej ofercie specjalnej mają do wyboru dwa promocyjne pakiety:

Canal+ Super Sport za 49 złotych miesięcznie (zamiast 69 złotych miesięcznie),

Canal+ Seriale i Filmy za 19 złotych miesięcznie (zamiast 29 złotych miesięcznie).

Ceny te obowiązują przez pierwsze trzy miesiące korzystania z Płatności powtarzalnych Blik. Po tym czasie cena subskrypcji zwiększy się, a jeśli nie chcesz płacić więcej, możesz w dowolnej chwili zrezygnować z abonamentu.

Oferta pakietów Canal+ (screen: Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl)

Co ważne, każda kwota obejmuje już 5-złotowy miesięczny rabat za zgody marketingowe. Z oferty specjalnej mogą skorzystać klienci SGB, Santander Bank Polska, Banku Millennium, PKO Banku Polskiego oraz ING Banku Śląskiego.

W ramach oferty subskrybenci mogą więc zaoszczędzić łącznie do 60 złotych przez 3 miesiące. Aby skorzystać z promocji, konieczne jest wejście na stronę internetową, wybranie pakietu „Canal+ Seriale i Filmy” lub „Canal+ Super Sport” i kliknięcie w czerwony przycisk z tekstem „Sprawdź”. Na kolejnej stronie należy wybrać opcję „Przejdź do zakupu” i wykonać kolejne kroki, aż do sfinalizowania płatności.