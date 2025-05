GPD oficjalnie w Polsce. Populacja handheldów rośnie

Choć GPD funkcjonuje na rynku od 2016 roku, to firma do teraz nie miała oficjalnego dystrybutora w Polsce. Już wkrótce zobaczycie jej produkty w ofercie jednego z elektromarketów.

Porównywanie urządzeń GPD do konsoli Valve czy wszystkich przenośnych sprzętów z Windowsem, które pojawiły się przez ostatnie pięć lat, nie jest żadną przesadą. Historia firmy sięga w końcu października 2015 roku, na kilka miesięcy przed oficjalną prezentacją Nintendo Switch. Wtedy to swoją premierę miał GPD XD – przenośna konsola, jeszcze oparta na systemie Android.

Prawdziwie ikonicznym produktem GamePad Digital stał się jednak GPD Win, który zapowiedziano w październiku 2015 roku, a pierwsze egzemplarze trafiły do wspierających rok później. Sprzęt był wyjątkową mieszanką palmtopa i konsoli – w pierwszej wersji w środku urządzenia pracował czterordzeniowy procesor Intel Atom x7-Z8700, 4 GB RAM LPDDR3 i układ graficzny Intel HD 405. Oprócz tego oferował on 64 GB pamięci w standardzie eMMC 4.51 z opcją rozszerzenia za pomocą karty microSD, 5,5-calowy, dotykowy ekran HD+ czy akumulator o pojemności 6900 mAh. Do grania w gry można było wykorzystać małą klawiaturę bez sekcji numerycznej lub znajdujące się powyżej niej gałki analogowe i przyciski.

Dziś GPD to rozbudowane portfolio, w którym znajdziemy zarówno następcę klasyka sprzed lat, czyli model Win 4, lecz już w nieco zmienionej formie. Są jednak i takie urządzenia, które zachowują palmtopową konstrukcję, jak GPD Win Max 2 oraz ultra kompaktowy i pozbawiony konsolowych przycisków i gałek Pocket 3, a nawet eGPU w postaci modelu G1. Teraz te i inne urządzenia będą dostępne w Polsce na wyciągnięcie ręki.

GPD z oficjalnym dystrybutorem w Polsce

GPD zyskał właśnie oficjalnego i wyłącznego dystrybutora na terenie Polski, a jest nim CK Mediator, specjalizujący się w elektronice użytkowej, IT i rozwiązaniach smart home. Na start w naszym kraju pojawi się pięć maszyn:

GPD Win Max 2 (2025) GPD Win 4 GPD Win Mini (2025) GPD G1 GPD Pocket Ekran 10,1 cala, WQXGA (2560×1600 pikseli), dotykowy 6 cali, Full HD, dotykowy 7 cali, Full HD, dotykowy, częstotliwość odświeżania 120 Hz – 8 cali, WUXGA (1920×1200 pikseli), obracana podstawka CPU Ryzen 7 8840U Ryzen 7 8840U Ryzen 7 8840U – Intel Pentium Gold 7505 GPU Radeon 780M, 8 GB Radeon 780M, 8 GB Radeon 780M, 8 GB Radeon RX 7600 XT, 7 GB, GDDR6 Intel UHD Graphics RAM 32 GB LPDDR5X 32 GB LPDDR5X 32 GB LPDDR5X – 15 GB LPDDR4X Pamięć wbudowana 1 TB, SSD M.2 1 TB, SSD M.2 1 TB, SSD M.2 – 512 GB, SSD M.2 Sieć i łączność slot nano SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 slot nano SIM, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 – Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 Akumulator Li-Po 67 Wh Li-Po 45,62 Wh Li-Po 44,24 Wh Li-Po 38,5 Wh Opracowano na podstawie: CK Mediator

Urządzenia powinny lada chwila trafić do oferty Media Expert. Wtedy też poznamy ceny urządzeń w Polsce. Powinniście znaleźć je pod tym linkiem (to link afiliacyjny).