Heyah wraca do korzeni. Poczułem się staro…

Sieć T-Mobile świętuje 22. urodziny marki Heyah. Z tej okazji zdecydowano się odświeżyć startery i ofertę oraz przygotować specjalną promocję dla klientów. Równocześnie operator ma jeszcze jeden powód do świętowania.

W 2026 roku Heyah obchodzi 22. urodziny

Ile mieliście lat w 2004 roku? Ja rocznikowo trzynaście, ale w momencie uruchomienia Heyah – 13 marca – formalnie jeszcze dwanaście. Do dziś pamiętam zakrojoną na szeroką skalę akcję, zapowiadającą start tej sieci i charakterystyczne dla niej trzy ósemki na początku numerów telefonów. Ja wtedy byłem jednak #TeamPlus (albo jeszcze na kartę, albo już w MIX – nie pamiętam), a poza tym miałem telefon z simlockiem (co wtedy było standardem).

W 2026 roku Heyah obchodzi 22. urodziny i z tej okazji T-Mobile zdecydował się odświeżyć startery i ofertę oraz przygotować specjalną promocję dla klientów. Sieć wraca do korzeni, ponownie sięgając po czerwoną łapkę, która stała się jej wyróżnikiem – znajdzie się ona na nowych starterach, zajmując większość powierzchni opakowania.

Z okazji 22. urodzin Heyah w 2026 roku T-Mobile odświeżyło również ofertę – ma być ona „prosta i konkretna oraz dawać więcej”. Do oferty za 35 złotych co 30 dni dodano 500 minut rozmów do Ukrainy, dzięki czemu teraz klienci mają do wykorzystania już 1500 minut w tej samej cenie.

Ponadto klienci mogą liczyć na dodatkowe gigabajty (pod warunkiem utrzymania pakietu cyklicznego):

200 GB co miesiąc przez 24 miesiące w ofercie S za 35 złotych miesięcznie (łącznie 4800 GB przez dwa lata),

400 GB co miesiąc przez 24 miesiące w ofertach M za 40 złotych miesięcznie i L za 55 złotych miesięcznie (łącznie 9600 GB przez dwa lata).

Na klientów Heyah czeka również urodzinowy prezent w postaci 2222 GB na 30 dni. Można go aktywować w aplikacji Mój T-Mobile. Osoby, które dopiero kupią i aktywują starter, także mogą go odebrać, ale wcześniej muszą doładować konto kwotą minimum 25 złotych (w dowolnym kanale). Bonusowy pakiet można odebrać do 31 maja 2026 roku.

T-Mobile świętuje też z innego powodu

Operator świętuje nie tylko dlatego, że w 2026 roku Heyah obchodzi 22. urodziny. Kolejnym powodem jest przyznanie T-Mobile trzech nagród Ookla Speedtest Awards 2H 2025. Po przeanalizowaniu pomiarów, wykonanych przez użytkowników w drugiej połowie 2025 roku, przyznano nagrodę dla Najlepszej Sieci Mobilnej w Polsce, Najszybszej Sieci Mobilnej w Polsce oraz Najlepszej Sieci Stacjonarnej w Polsce.

To niewątpliwie zasługa faktu, że T-Mobile modernizuje obecną infrastrukturę oraz inwestuje w jej rozwój. Na koniec 2025 roku 5G w paśmie C działało na ponad 4800 stacji bazowych, a w zasięgu 5G Bardziej było ponad 50% mieszkańców Polski. W minionym roku operator zmodernizował też 1454 nadajniki i wydłużył sieć światłowodową o kolejne 3400 km, do 36800 km.

Na koniec 2025 roku T-Mobile miało 13,5 miliona klientów usług mobilnych oraz prawie pół miliona szerokopasmowych, a w ciągu całego 2025 roku przesłali oni 3758 petabajtów (PB) danych.