HBO Max jak Netflix. W końcu nie będę czuć się olana

Warner Bros. Discovery rozpoczął wdrażanie nowego systemu oceniania. Jeśli nie lubisz jakichś treści, HBO Max wreszcie weźmie to pod uwagę.

Twoje zdanie wreszcie będzie się liczyć

Nie ma nic gorszego niż dziesiątki sugerowanych tytułów na platformach VOD, które zupełnie nie pasują do Twoich preferencji. Teraz wreszcie HBO Max da Ci znacznie większe możliwości wpływania na proponowane dla Ciebie treści. Wszystko to za sprawą nowego systemu oceniania.

Dzięki niemu użytkownicy będą mogli oceniać dany film, serial czy program, korzystając z trzech opcji: Kocham (Love), Lubię (Like) i Nie dla mnie (Not for me). Warto wspomnieć, że podobny system oferuje już Netflix, przy czym w tym przypadku mamy do czynienia z kciukiem w dół, kciukiem w górę i podwójnym kciukiem w górę.

Nowy system ocen w HBO Max (screen: Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl)

Po kliknięciu najwyższej oceny (Love), HBO Max zaproponuje Ci kilka tytułów i umieści je w karuzeli. Z kolei wtedy, gdy wybierzesz oznaczenie Nie dla mnie, priorytet tytułów na zostać zmniejszony, a treści będą wyświetlane rzadziej. Jak wspomina The Verge, testy nowego systemu oceniania rozpoczęły się już w zeszłym roku.

Wzrost cen HBO Max

Na uwagę zasługuje także fakt, że Warner Bros. Discovery ponownie podniósł ceny subskrypcji w USA. Nieznacznie, bo o symbolicznego dolara za pakiet Podstawowy z reklamami lub 10 dolarów przy płatności z góry za cały rok, ale jest to już kolejna podwyżka od 2023 roku.

Aktualne ceny na rynku amerykańskim ustalono więc na:

10,49 dolarów miesięcznie i 109,99 dolarów rocznie dla pakietu Podstawowego z reklamami,

18,49 dolarów miesięcznie i 184,99 dolarów rocznie dla pakietu Standard bez reklam,

22,99 dolarów miesięcznie i 229,99 dolarów rocznie dla pakietu Premium.

W naszym kraju obecnie koszt subskrypcji prezentuje się następująco:

pakiet Podstawowy za 39,99 złotych miesięcznie lub 399 złotych rocznie (z reklamami, z możliwością korzystania na dwóch urządzeniach jednocześnie),

pakiet Standardowy za 29,99 złotych miesięcznie lub 299 złotych rocznie (bez reklam, z możliwością korzystania na dwóch urządzeniach jednocześnie),

pakiet Premium za 49,99 złotych miesięcznie lub 499 złotych rocznie (bez reklam, z możliwością korzystania na czterech urządzeniach jednocześnie).

Póki co nie wiadomo czy nas również czeka podwyżka. Warto jednak wspomnieć, że w Polsce mamy ogromny wybór platform VOD. Z ich ofertami, planami i cennikiem zapoznasz się w artykule: Serwisy i platformy streamingowe w Polsce. Porównanie, cena i oferta [2025].

Na opisanych powyżej zmianach może się jednak nie skończyć, bowiem ogłoszono możliwość sprzedaży Warner Bros. Discovery. Jednocześnie przedsiębiorstwo nadal planuje podział firmy na dwie oddzielne części – jedną, mającą zająć się platformami streamingowymi, i drugą – odpowiedzialną za zarządzanie telewizją. Oznacza to, że przyszłość m.in. kanałów TVN-u stoi pod znakiem zapytania.