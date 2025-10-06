Ten smartfon ma funkcję powerbanku. Za to nie ma 5G

Zadebiutował Hammer Energy X2, czyli smartfon, który nie tylko sporo wytrzyma, ale również pozwoli uzupełnić energię w innych urządzeniach.

Hammer Energy X2, czyli smartfon z funkcją powerbanku

Marka znana z wytrzymałych smartfonów, takich jak Hammer Construction 2 Thermal 5G, a także solidnych smartwatchy, jak np. Hammer Watch 2, zaprezentowała kolejne urządzenie. Tym razem mamy do czynienia ze smartfonem Hammer Energy X2, który w założeniach ma sprawdzić się w trudniejszych warunkach i miejscach, gdzie niekoniecznie mamy dostęp do gniazdka.

Smartfon wyposażony jest w 6,1-calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości 1560 x 720 pikseli, który chroni szkło Panda Glass. Częstotliwość odświeżania wynosi 60 Hz. Ekran można obsługiwać także w rękawiczkach. Obudowa spełnia certyfikat MIL-STD-810H oraz poradzi sobie z wodą i kurzem – IP69.

Sercem jest 8-rdzeniowy MediaTek Helio G81. Do tego dochodzi 6 GB RAM (LPDDR4X) oraz 128 GB przestrzeni na dane z opcją rozbudowy za pomocą karty pamięci microSD. Zaletą może być obsługa dwóch kart SIM, a także wsparcie dla technologii eSIM i VoLTE. Wypada jeszcze wspomnieć o obecności czytnika linii papilarnych, Bluetooth 5.0 oraz Wi-Fi 2,4 i 5 GHz. Smartfon oferuje funkcję radia FM.

Główny, umieszczony z tyłu aparat, ma rozdzielczość 50 Mpix. Z kolei z przodu – 8 Mpix. Ponadto Hammer Energy X2 ma tryb noktowizji. Jeśli chodzi o system operacyjny, po wyjęciu z pudełka dostajemy Androida 15.

Akumulator ma pojemność 5000 mAh, co nie jest jakąś małą wartością, ale przypominam, że smartfon oferuje funkcję powerbanku. Jeśli będzie musiał podzielić się energią z innymi sprzętami, czas pracy szybko się skróci.

Hammer Energy X2 – cena i dostępność

Smartfon został wyceniony na 999 złotych. Należy tutaj dodać, że na tegorocznych targach producent pokazał model Hammer Energy X2 5G. Zapewni on – jak sugeruje już sama nazwa – modem 5G. Ponadto ma też oferować więcej RAM-u i pamięci na dane. Na jego debiut musimy jeszcze trochę poczekać. Podobnie jak na ujawnienie jego ceny – tej bowiem wciąż nie znamy.