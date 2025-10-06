Hammer Energy X2
(fot. Hammer)
Mateusz Budzeń·
Ten smartfon ma funkcję powerbanku. Za to nie ma 5G

Zadebiutował Hammer Energy X2, czyli smartfon, który nie tylko sporo wytrzyma, ale również pozwoli uzupełnić energię w innych urządzeniach.

Hammer Energy X2, czyli smartfon z funkcją powerbanku

Marka znana z wytrzymałych smartfonów, takich jak Hammer Construction 2 Thermal 5G, a także solidnych smartwatchy, jak np. Hammer Watch 2, zaprezentowała kolejne urządzenie. Tym razem mamy do czynienia ze smartfonem Hammer Energy X2, który w założeniach ma sprawdzić się w trudniejszych warunkach i miejscach, gdzie niekoniecznie mamy dostęp do gniazdka.

Smartfon wyposażony jest w 6,1-calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości 1560 x 720 pikseli, który chroni szkło Panda Glass. Częstotliwość odświeżania wynosi 60 Hz. Ekran można obsługiwać także w rękawiczkach. Obudowa spełnia certyfikat MIL-STD-810H oraz poradzi sobie z wodą i kurzem – IP69.

Sercem jest 8-rdzeniowy MediaTek Helio G81. Do tego dochodzi 6 GB RAM (LPDDR4X) oraz 128 GB przestrzeni na dane z opcją rozbudowy za pomocą karty pamięci microSD. Zaletą może być obsługa dwóch kart SIM, a także wsparcie dla technologii eSIM i VoLTE. Wypada jeszcze wspomnieć o obecności czytnika linii papilarnych, Bluetooth 5.0 oraz Wi-Fi 2,4 i 5 GHz. Smartfon oferuje funkcję radia FM.

(fot. Hammer)

Główny, umieszczony z tyłu aparat, ma rozdzielczość 50 Mpix. Z kolei z przodu – 8 Mpix. Ponadto Hammer Energy X2 ma tryb noktowizji. Jeśli chodzi o system operacyjny, po wyjęciu z pudełka dostajemy Androida 15.

Akumulator ma pojemność 5000 mAh, co nie jest jakąś małą wartością, ale przypominam, że smartfon oferuje funkcję powerbanku. Jeśli będzie musiał podzielić się energią z innymi sprzętami, czas pracy szybko się skróci.

(fot. Hammer)

Hammer Energy X2 – cena i dostępność

Smartfon został wyceniony na 999 złotych. Należy tutaj dodać, że na tegorocznych targach producent pokazał model Hammer Energy X2 5G. Zapewni on – jak sugeruje już sama nazwa – modem 5G. Ponadto ma też oferować więcej RAM-u i pamięci na dane. Na jego debiut musimy jeszcze trochę poczekać. Podobnie jak na ujawnienie jego ceny – tej bowiem wciąż nie znamy.

