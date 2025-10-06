Jak dobry może być flagowiec z Androidem? To sprawa honoru

Flagowiec z Androidem musi być najlepszy. Dziś poprzeczka jest zawieszona bardzo wysoko, ale producenci starają się podnieść ją jeszcze wyżej. Ten producent również spróbuje to zrobić. Jego nowe „topowce” zadebiutują już niedługo.

Smartfon Honor Magic 8 i Honor Magic 8 Pro nie będą miały czego się wstydzić. Specyfikacja zrobi wrażenie

Jak przystało na flagowce, które będą miały premierę pod koniec 2025 roku, oba modele zostaną wyposażone w jeszcze pachnący nowością procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. W jednym i drugim znajdzie się też miejsce na akumulator o bardzo dużej pojemności.

Mianowicie smartfon Honor Magic 8 ma zasilać ogniwo 7000 mAh, natomiast Magic 8 Pro będzie czerpał prąd z baterii o pojemności 7200 mAh. W pierwszym przypadku jest też mowa o obsłudze ładowania (wyłącznie) przewodowego o mocy 90 W, zaś w drugim o mocy 120 W „po kablu” i 80 W indukcyjnie.

Oba smartfony otrzymają również 50 Mpix aparat główny i 50 Mpix ultraszerokokątny oraz teleobiektyw o budowie peryskopowej z matrycą 200 Mpix. Jeden z informatorów wspomina jednak, że „technicznie będzie to poczwórny aparat”, zaś drugi pisze o „nowym obiektywie w kolorze czerwonym, przypominającym klon”.

Na liście parametrów modelu Magic 8 znaleźć się ma jeszcze płaski wyświetlacz o przekątnej 6,5 cala, podczas gdy smartfon Honor Magic 8 Pro zaoferuje 6,7-calowy i zakrzywiony ze wszystkich 4 stron. Wiadomo też, że będzie on ważył 222 gramy.

Kiedy oficjalna premiera smartfonów Honor Magic 8 i Magic 8 Pro? Już niedługo

Jeden i drugi smartfon trafi do sprzedaży w czterech wersjach kolorystycznych: czarnej, białej, złotej i niebieskiej. Oficjalna premiera zaplanowana jest natomiast na 15 października 2025 roku, czyli przyszłą środę.

Dla przypomnienia, smartfony Honor Magic 7 i Magic 7 Pro zadebiutowały w Chinach 30 października 2025 roku, a do sprzedaży w Polsce trafił wyłącznie Honor Magic 7 Pro (w styczniu 2025 roku). Można się spodziewać, że podobnie będzie też w przypadku kolejnej generacji.