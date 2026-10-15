Nowe pancerniaki polskiej marki. Z termowizją i detektorem kabli

Na wrześniowych targach IFA 2026 poznaliśmy szczegóły na temat smartfonów z serii Hammer Construction 3. Dzisiaj te pancerne urządzenia polskiego producenta oficjalnie wylądowały w sklepach. Spójrzmy więc raz jeszcze na ich specyfikacje i zestawmy je z cenami.

Premiera serii Hammer Construction 3. Co oferują nowe smartfony z Polski?

Sercem każdego smartfona z serii Hammer Construction 3 jest średniopółkowy procesor MediaTek Dimensity 7100, a długi czas pracy zapewniać ma akumulator o pojemności 6500 mAh. Do wyświetlania obrazu w rozdzielczości Full HD+ służy natomiast panel IPS o przekątnej 6,58 cala i częstotliwości odświeżania 120 Hz.

Cała czwórka obsługuje też łączność 5G, Bluetooth 5.4 i NFC, pozwala skorzystać z eSIM, a bazę stanowi Android 16, który doczeka się co najmniej jednej dużej aktualizacji (trzeba przyznać, że niezbyt zachęcająca jest ta deklaracja). Jeśli zaś chodzi o łatki związane z bezpieczeństwem, będą one udostępniane przynajmniej przez pięć lat.

Podstawowy model Hammer Construction 3 5G dorzuca do tego 6 GB RAM, główny aparat 50 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu (OIS), kamerę noktowizyjną o rozdzielczości 24 Mpix i laserowy dalmierz o zasięgu do 50 metrów.

Hammer Construction 3 5G w wersji standardowej po lewej i Military Edition po prawej – fot. Hammer

Nieco bardziej wypasiony Hammer Construction 3 Thermal ma z kolei dwa razy więcej pamięci (12 GB RAM), a system fotograficzny uzupełnia o kamerę termowizyjną, która może się przydać podczas kontroli instalacji, maszyn, ogrzewania czy izolacji.

Hammer Construction 3 Thermal 5G w wersji standardowej po lewej i Military Edition po prawej – fot. Hammer

Pancerne smartfony do zadań specjalnych

To właśnie w zadaniach specjalnych, między innymi na budowie, najlepiej odnajdywać mają się te nowe smartfony. Oferują także wbudowany detektor kabli, a do tego cechują się wzmocnionymi konstrukcjami – ekran każdego urządzenia spod tego znaku chroni szkło Gorilla Glass 5, a cała obudowa jest odporna na pył i wodę w stopniu IP69. Pomyślnie przeszły one również testy militarne (MIL-STD-810H).

Zmierzając ku końcowi warto jeszcze wspomnieć o HEXcore – to autorska technologia firmy Hammer, która umożliwia tworzenie wytrzymalszych urządzeń, poprzez dodatkowe wzmocnienie w środku, zwiększające odporność na upadki i uderzenia. Została zainspirowana strukturą plastra miodu i pomaga rozpraszać energię oraz tłumić drgania.

Ile kosztują smartfony z serii Hammer Construction 3?

Hammer Construction 3 5G w standardowym, czarno-pomarańczowym wydaniu kosztuje 2099 złotych, a wariant Military Edition z zielonymi akcentami został wyceniony na 2199 złotych.

Gdzie kupić? Hammer Construction 3 5G ok. 2099 zł Media Expert Oficjalny sklep marki Hammer Zawiera linki afiliacyjne.

Z kolei za smartfon Hammer Construction 3 Thermal 5G trzeba zapłacić 3099 złotych w wersji standardowej lub 3199 złotych za wariant z dopiskiem Military Edition.

Gdzie kupić? Hammer Construction 3 Thermal 5G ok. 3099 zł Media Expert Oficjalny sklep marki Hammer Zawiera linki afiliacyjne.

Wypada tu zauważyć, że poza estetyką wersja standardowa i militarna niczym się od siebie nie różnią.