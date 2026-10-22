Tanie tablety jeszcze nie zginęły. Właśnie zadebiutował kolejny

Wysokie ceny wielu podzespołów, już nie tylko pamięci, ale też m.in. procesorów, sprawiają, że tanie urządzenia niemal zniknęły z rynku. Mimo przeciwności wciąż jednak pojawiają się na nim sprzęty, które są przystępne cenowo. Jak nowy tablet Teclast P50T.

Specyfikacja tabletu Teclast P50T

Niska cena nigdy nie brała się znikąd – zawsze wskazywała, że specyfikacja techniczna będzie co najwyżej akceptowalna. W tym przypadku klienci również muszą pogodzić się z wieloma kompromisami, ponieważ widać, że producent musiał zdecydować się na nie, chcąc ustalić cenę na coraz rzadziej spotykanym (niskim) poziomie.

Tablet Teclast P50T ma całkiem duży ekran IPS, gdyż jego przekątna to 11 cali, a do tego odświeża on obraz z częstotliwością do 90 Hz (dostosowywaną adaptacyjnie), ale jednocześnie rozdzielczość jest niska, ponieważ wynosi zaledwie 1280×800 pikseli. Bardziej wprawne oko najpewniej to dostrzeże.

Teclast P50T (źródło: Teclast)

Urządzenie ma również certyfikat Google Widevine L1, który jest wymagany do oglądania wideo w wysokiej rozdzielczości z serwisów streamingowych i YouTube, lecz w tym przypadku ograniczeniem technicznym jest niska rozdzielczość ekranu, zatem użytkownicy wciąż nie mogą oczekiwać „kinowych wrażeń”.

Podobnie nie powinni mieć wysokich oczekiwań odnośnie wydajności, bowiem tablet Teclast P50T został wyposażony w procesor Unisoc T7250 (ostatnio ogromnie popularny wśród producentów z Chin) oraz tylko 3 GB RAM. Cierpliwość i wyrozumiałość podczas korzystania będzie zatem wskazana.

Pamięć wbudowana ma zaś pojemność 128 GB i da się ją rozszerzyć za pomocą karty microSD o pojemności do 1 TB. Do tego do dyspozycji użytkowników tablet Teclast P50T odda dwa aparaty: 13 Mpix na tyle i 5 Mpix na przodzie, a także głośniki stereo, złącze słuchawkowe 3,5 mm i GPS. Łączność bezprzewodową zapewnią zaś Bluetooth 5 i Wi-Fi 5.

Zasilaniem zajmie się z kolei akumulator o pojemności 8000 mAh. Całość pracuje fabrycznie pod kontrolą systemu Android 16, ma wymiary 258x169x9 mm i waży 520 gramów.

Tablet Teclast P50T jest tani

Tablet Teclast P50T jest już dostępny na platformie Amazon za ~640 złotych. Sprzedaje go firma S&E Ventures GmbHm, a za dostawę odpowiada Amazon.