Ośmieszyli inteligentne okulary. Wystarczył prosty trik 

W założeniach inteligentne okulary Meta mają informować pobliskie osoby o aktywnej funkcji nagrywania. System można jednak oszukać za pomocą taniej naklejki.

Inteligentne okulary powinny zapewniać wysoki poziom prywatności i to nie tylko użytkownikowi

Juston Payne, szef zarządzania produktem XR w Google, podczas jednego z wywiadów stwierdził, że użytkownicy inteligentnych okularów muszą czuć się komfortowo, a prywatność jest tego częścią. Jeśli ten warunek nie zostanie spełniony, to ludzie okularów na założą.

Przykładowo Meta w swoich okularach zastosowała specjalną, dobrze widoczną diodę LED. Jej zadaniem jest informowanie użytkownika, a także pobliskich osób o aktywnej funkcja nagrywania. Chyba nikogo nie zaskoczy informacja, że dość szybko znaleźli się tacy, którzy postanowili pozbyć się diody, aby móc rejestrować obraz w ukryciu.

Na temat tego typu praktyk zrobiło się na tyle głośno, że Meta wydała specjalną, obowiązkową aktualizację, aby temu przeciwdziałać. W końcu nikt nie chce być nagrywany ukrytą kamerą, a okulary zaczęły być postrzegane jako właśnie tego typu sprzęt, wybierany często przez nietypowe jednostki. Natomiast Meta – całkiem słusznie – chce produktu masowego, który nie wzbudza dużych kontrowersji.

Zadaniem wspomnianej aktualizacji jest wykrywanie sytuacji, gdy dioda LED zostanie uszkodzona lub jest blokowana w inny sposób. W razie rozpoznania takiej sytuacji system blokuje możliwość nagrywania.

Inteligentne okulary Meta kontra prosta naklejka

Okazuje się, że nie trzeba specjalistycznej wiedzy, aby oszukać zastosowane zabezpieczenia w inteligentnych okularach Meta. Serwis Engadget zwraca uwagę, że w internecie dostępne są specjalne zestawy zawierające naklejki, które zasłaniają diodę LED. Tego typu narzędzia są promowane nawet na TikToku, a ich koszt wynosi od kilku do kilkunastu dolarów.

Należy odnotować, że naklejki są zaprojektowane w taki sposób, aby nie zasłaniały całkowicie diody LED, co mogłoby spowodować wyświetlenie ostrzeżenia przez systemy zabezpieczające Mety. Zamiast tego osłona przepuszcza niewielką ilość światła, więc blokada nie jest włączana, a jednocześnie osoby w okolicy nie widzą diody LED – chyba, że przyjrzą się z bliska.

Meta, w odpowiedzi udzielonej serwisowi Engadget, stwierdza, że omawiane produkty naruszają zasady firmy i obecnie badane są możliwości wzmocnienia systemów służących do wykrywania takich praktyk. Dodatkowo oferty z naklejkami i innymi narzędziami mają być skutecznie usuwane z Facebooka, Marketplace i innych miejsc.