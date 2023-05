EA wyłączy serwery FIFA

Serwery kilku gier z serii FIFA zostaną oficjalnie wyłączone. Electronic Arts raczej nie pójdzie na ustępstwa, ponieważ udostępniło na swojej stronie datę, która informuje, na kiedy planowane jest zamknięcie. Gracze stracą więc dostęp do gry online i pozostanie im jedynie cieszenie się rywalizacją przeciwko botom. Tylko czy faktycznie można mówić o radości, jeśli gramy na boty…?

EA kończy z FIFA

Czy może raczej to federacja skończyła z EA? Ciężko stwierdzić, jednak fakty pozostają niezmienne – doszło do rozłamu i ostatnią grą, sygnowaną logo federacji piłkarskiej, którą dostarczyli nam Elektronicy, została FIFA 23. Swoją drogą można ją znaleźć w katalogu produkcji dostępnych w ramach Xbox Game Pass.

Elektronicy nie kończą rzecz jasna z tworzeniem gier dla fanów piłki nożnej, jednak od teraz mają one nosić nazwę EA Sports FC. Gry FIFA także będą powstawać, niemniej za ich produkcję odpowiedzialność weźmie tytułowa federacja piłkarska. Niewątpliwie więc byli partnerzy zostali rywalami, którzy zaciekle powalczą o uwagę i pieniądze fanów gier z motywem piłki nożnej. Mam wrażenie, że federacji ciężko będzie pokonać doświadczonego producenta, jakim jest EA, ale może zostanę zaskoczony…

Wyłączenie serwerów już niebawem…

Jak wspomniałem, Electronic Arts zdecydowało się na wyłączenie serwerów swoich gier, sygnowanych logo federacji. Mowa o tytułach z liczbami 18, 19, 20 i 21. Posiadacze tych produkcji zostaną pozbawieni możliwości grania online za niespełna 6 miesięcy. Z jednej strony jest to stosunkowo długi okres, z drugiej jednak po co inwestować czas w coś, co niebawem zostanie pogrzebane?

W ten sposób jedynymi grami z działającym trybem online i piłkarzami w roli głównej (przynajmniej w kwestii gier od EA) zostaje FIFA 22 i najnowsza odsłona z numerem 23. Jeśli należycie więc do grona (nie)szczęśliwców, którym źli Elektronicy wyciągają gniazdko od serwerów, ale wciąż chcecie grać online, to prawdopodobnie będziecie musieli nabyć jedną ze wspomnianych wcześniej produkcji.

Na stronie Electronic Arts możemy znaleźć datę wyłączenia serwerów dla gier FIFA 18, 19, 20 i 21. Od 6 listopada jedynie posiadacze FIFA 22 i FIFA 23 będą mogli grać online. Jak długo? To się dopiero okaże… (fot. Tabletowo.pl, źródło: EA)

To napisawszy, jestem dziwnie spokojny, że premiera EA Sports FC będzie się ładnie nakładać na moment wyłączenia serwerów…