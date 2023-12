GreenWay z nowym cennikiem. Policzyliśmy, ile zapłacimy za ładowanie elektryka

GreenWay, jeden z największych operatorów szybkich ładowarek aut elektrycznych w Polsce, ogłosił zmiany w cenniku. Będą one obowiązywać od 2024 roku i niestety możemy zapłacić więcej.

Nowy cennik na ładowarkach GreenWay

GreenWay już wcześniej wprowadzał zmiany w opłatach za ładowanie samochodu elektrycznego. Niestety, ostatnio mogliśmy usłyszeć wyłącznie o podwyżkach. Natomiast teraz, zależnie od mocy ładowarki, zapłacimy trochę więcej lub trochę mniej.

Warto zauważyć, że nie mamy do czynienia po prostu ze zwiększeniem lub zmniejszeniem cen. Otóż operator ujednolicił ceny za korzystanie z ładowarek DC. Oznacza to, że zapłacimy identyczną kwotę niezależnie od mocy ładowarki. Dotychczas bowiem obowiązywał podział na ładowarki DC o mocy do 100 kW i na ładowarki DC oferujące moc ponad 100 kW.

W przypadku ładowania jednorazowego, czyli bez żadnego abonamentu, na ładowarkach AC zapłacimy 2,05 złotych za 1 kWh i 3,25 złotych w przypadku ładowarek DC. W związku z tym, że jest to najmniej rozsądna opcja, z której korzystanie nie ma jakiegokolwiek sensu, przejdźmy do abonamentów.

Jak zauważa serwis elektrowoz.pl, nowy cennik w porównaniu do obecnego będzie przedstawiał się następująco:

Abonament Energia Standard, bez comiesięcznego abonamentu, czyli za 0 złotych:

AC: 1,95 złotych (bez zmian),

DC < 100 kW: 3,15 złotych (+20 groszy),

DC > 100 kW: 3,15 złotych (-10 groszy).

W przypadku abonamentu Energia Plus, który kosztuje 34,99 złotych miesięcznie, ceny wyniosą:

AC: 1,75 złotych (bez zmian),

DC < 100 kW: 2,40 złotych (+10 groszy),

DC > 100 kW: 2,40 złotych (-20 groszy).

W najwyższym abonamencie, czyli Energia Max za 99,99 złotych miesięcznie, za ładowanie zapłacimy:

AC: 1,60 złotych (bez zmian),

DC < 100 kW: 2,10 złotych (+15 groszy),

DC > 100 kW: 2,10 złotych (-10 groszy).

Ile faktycznie będzie kosztować przejechanie 100 km według nowego cennika GreenWay?

Policzmy cenę za przejechanie 100 km dla Cupry Born, którą miałem niedawno przyjemność testować. Załóżmy, że ładujemy się wyłącznie na ładowarkach DC należących do GreenWay. Oczywiście w przypadku abonamentów Energia Plus i Energia Max należy pamiętać o miesięcznej opłacie, która wynosi odpowiednio 34,99 i 99,99 złotych.

Abonament Energia Standard:

miasto – (17 kWh / 100 km), czyli około 53-54 złotych,

trasa 90 km/h – (16,5 kWh / 100 km), czyli około 51-52 złotych,

trasa 120 km/h – (23,5 kWh / 100 km), czyli około 74-75 złotych,

trasa 140 km/h – (27 kWh / 100 km) czyli około 85-86 złotych.

Abonament Energia Plus:

miasto – (17 kWh / 100 km), czyli około 40-41 złotych,

trasa 90 km/h – (16,5 kWh / 100 km), czyli około 39-40 złotych,

trasa 120 km/h – (23,5 kWh / 100 km), czyli około 56-57 złotych,

trasa 140 km/h – (27 kWh / 100 km) czyli około 64-65 złotych.

Abonament Energia Max:

miasto – (17 kWh / 100 km), czyli około 35-36 złotych,

trasa 90 km/h – (16,5 kWh / 100 km), czyli około 34-35 złotych,

trasa 120 km/h – (23,5 kWh / 100 km), czyli około 49-50 złotych,

trasa 140 km/h – (27 kWh / 100 km) czyli około 56-57 złotych.

To teraz przejdźmy do scenariusza, w którym ktoś postanowił pojechać BMW i5 M60 w dłuższą trasę. Kierowca jedzie z prędkościami około 140 km/h i ładuje się wyłącznie na szybkich ładowarkach DC należących do GreenWay. Na zewnątrz jest zima i średnie zużycie energii wynosi 32 kWh na 100 km. Wówczas, w przypadku poszczególnych abonamentów, będzie to go kosztowało:

Energia Standard – około 100-101 złotych za 100 km,

Energia Plus – około 76-77 złotych za 100 km,

Energia Max – około 67-68 złotych za 100 km.

Sporo, ale należy zaznaczyć, że elektryczne BMW i5 M60 ma ponad 600 KM, czyli moc, którą znajdziemy w spalinowych BMW z silnikami V8, które niestety potrafią mieć naprawdę duże zapotrzebowanie na benzynę.

Przypominam, że nowy cennik na ładowarkach GreenWay będzie obowiązywał od 1 stycznia 2024 roku.