Masz odwagę to zrobić? Ta gra jest testem dla Twojego składanego smartfona

Kolejna gra sprawdzi wytrzymałość zawiasów w składanych smartfonach. Tym razem użytkownicy mogą pobawić się w składanie papieru.

Składanie papieru na składanym smartfonie

Niedawno informowaliśmy Was o zdecydowanie nietypowej produkcji. Powstała gra o nazwie Foldy Bird, która jest inspirowana głośnym tytułem Flappy Bird. Skierowana jest wyłącznie na składane smartfony, a sterowanie odbywa się poprzez niewielkie składanie i rozkładanie urządzenia.

Okazuje się, że nie jest to jedyny tego typu pomysł na wykorzystanie podstawowego mechanizmu montowanego w składanych smartfonach. Max Wase stworzył grę Kami, która polega na składaniu papieru, co odbywa się z wykorzystaniem zawiasów składaka. Należy bowiem ruszać połówkami smartfona.

Położenie kartki papieru można zmieniać, aby w ten sposób uzyskać zadowalający efekt. Warto jeszcze zauważyć, że użytkownik ma do dyspozycji naprawdę sporo ruchów, więc teoretycznie możliwe jest stworzenie wielu różnych kształtów, a ograniczeniem pozostaje niemal tylko wyobraźnia gracza.

Someone built an origami simulator for foldable phones which uses the hinge to fold the paper pic.twitter.com/NgRZPxR0ZZ — Shishir (@ShishirShelke1) January 17, 2026

Co ciekawe, nie musimy mieć składanego smartfona, aby sprawdzić omawianą produkcję. Kami zadziała również na zwykłych urządzeniach, aczkolwiek wówczas składanie kartki papieru odbywa się poprzez naciśnięcie przycisku na ekranie. Podejrzewam jednak, że najwięcej zabawy będzie właśnie w przypadku składanych smartfonów.

Oczywiście, taka zabawa negatywnie wpływa na żywotność zawiasów i pozostałych elementów, które muszą pracować w trakcie składania i rozkładania. Z drugiej strony, w przeszłości firma Samsung Display pochwaliła się, że ekran w Galaxy Z Fold 7 jest w stanie przetrwać nawet pół miliona zgięć – ale przy spełnieniu „określonych warunków”.

Jak zagrać w Kami?

Mamy do czynienia z darmowym, open-source’owy symulatorem. Osoby, które chcą zapoznać się ze szczegółami, powinny zajrzeć na platformę GitHub. Dostępna jest też wersja demonstracyjna, która powinna bez problemów działać we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych – znajdziecie ją tutaj.

Ciekawe, ile osób zdecyduje się wystawić na próbę swoje składane smartfony. Gra Kami jest – owszem – interesująca, ale trzeba pamiętać, że zawiasy niekoniecznie lubią taką zabawę.