Promocja tak dobra, że aż serwery padły. Death Stranding Director’s Cut za darmo!

Dzieło Hideo Kojimy, Death Stranding, w wersji reżyserskiej zostało udostępnione za darmo. Jeden z największych sklepów z grami pozwoli na przypisanie produkcji do swojego konta przez 24 godziny. Skąd można odebrać tę niesamowitą produkcję?

Death Stranding Director’s Cut za darmo

Epic Games Store udostępnił dzisiaj za darmo produkcję, stworzoną przez Hideo Kojimę. Death Stranding w wersji reżyserskiej będzie można nieodpłatnie dodać do swojej biblioteki gier do 26 grudnia 2022, do godziny 17:00, kiedy to dojdzie do odkrycia kolejnej darmowej gry.

Death Stranding Director’s Cut dostępne za darmo w Epic Games Store (Źródło: Epic Games Store)

Fenomenalny symulator kuriera

Początkowo gra Kojima Productions była tytułem ekskluzywnym dla konsoli PlayStation, jednak w marcu tego roku doszło do premiery wersji na PC. Jeśli nie jesteście pewni tego, czy produkcja się Wam spodoba, zachęcam do zapoznania się z przygotowaną przez nas recenzją.

Jeśli mieliście jakąkolwiek styczność z tytułem, zapewne wiecie, że akcja rozkręca się tam niesamowicie wolno, a ilość dialogów potrafi przytłoczyć. Niemniej jest to solidny tytuł, o którym nie tylko warto wiedzieć, ale także w który warto zagrać. Szczególnie, jeśli jest w tak kuszącej cenie 0 złotych ;)

Pozostałe darmowe gry, które możecie odebrać w grudniu 2022

Jeśli z powodu świąt nie macie czasu na regularne sprawdzanie ofert różnych sklepów, nie martwcie się. Nasz portal przygotował listę darmowych gier, które możecie odebrać w tym miesiącu, wraz ze wskazaniem miejsc, w których są dostępne. Artykuł jest aktualizowany na bieżąco, więc nie ma możliwości, abyście cokolwiek przegapili!

Ciekawe, co jutro przygotuje Epic Games Store dla swoich klientów? Na tle przysłaniającym tajemniczą grę widać wyraźnie symbol Riot Games, więc o ile nie dostaniemy porcji dodatków do sieciowej strzelanki Valorant lub moby Legue of Legends, to pozostaje nam jedynie wybór pomiędzy Hextech Mayhem, a Ruined King.

Jak myślicie, co udostępni nam jutro Epic Games Store?