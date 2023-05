Co wyjdzie z połączenia Władcy Pierścieni i Amazona? Nowe MMO!

Dość niespodziewanie Amazon Games ogłosiło, że pracuje nad nowym MMO. Tym razem gra ma zostać osadzona w świecie Władcy Pierścieni. Co już wiemy o nowej produkcji twórców New World?

Amazon Games stworzy nowe MMO

Raczej mało kto się spodziewał, że Amazon Games pracuje nad kolejnym MMO po tym, jak im poszło z New World. To MMORGP oczywiście nie jest złe – w gruncie rzeczy to całkiem fajny tytuł, ale podczas premiery i w kolejnych miesiącach po niej nie wszystko poszło, tak jak miało, a gra stała się bardzo dobra dopiero rok po premierze. Amazon jednak nie ma zamiaru spocząć na laurach i zabrał się za tworzenie MMO w świecie The Lord of the Rings. Firma osiągnęła porozumienie w tej sprawie z Embracer Group.

Jak zapowiadają twórcy, nadchodząca produkcja będzie grą przygodową MMO z otwartym światem. Nigdzie nie napisano co prawda, że będzie to „RPG”, ale połączenie MMO i RPG wydaje się być naturalne dla tego świata oraz tego, jakie tytuły wydało dotychczas Amazon Games. Gracze będą mogli zwiedzać Śródziemie, a także wchodzić w interakcje ze znanymi nam postaciami z Hobbita oraz Władcy Pierścieni.

Grafika promująca The Lord of the Rings MMO (źródło: informacja prasowa)

Kiedy Amazon Games wypuści nowe MMO?

Na ten moment nie mamy nawet bliżej określonej daty premiery ani szczegółów dotyczących rozgrywki MMO autorstwa Amazon Games. Wiemy tylko, że tytuł ma zostać wydany globalnie na PC oraz konsole, a reszta informacji zostanie podana „w późniejszym terminie” – cokolwiek to znaczy. Miejmy tylko nadzieję, że gra wyjdzie im lepiej niż niezbyt udany serial o Pierścieniach Władzy.

Christoph Hartmann, wiceprezes Amazon Games, twierdzi, że: od dawna myśleliśmy nad tym, aby stworzyć dla naszych graczy coś nowego w uniwersum Władcy Pierścieni i jesteśmy zaszczyceni, jak i wdzięczni, że Middle-earth Enterprises powierzyło nam ten legendarny świat. Cieszymy się również z rozszerzenia naszej współpracy z Embracer Group, z którą zawarliśmy w ubiegłym roku umowę odnośnie Tomb Raider, ponieważ okazali się oni doskonałymi partnerami.

Biorąc pod uwagę początkowy ogromny sukces Lost Arka, a także finalne wyjście na prostą New Worlda, możemy być dobrej myśli jeżeli chodzi o grę w uniwersum Władcy Pierścieni od Amazon Games. Na szczegóły musimy jednak jeszcze poczekać!