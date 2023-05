Wargaming dotarł na Marsa szybciej niż Elon Musk! World od Tanks w klimacie Sci-Fi

Dotychczas World of Tanks kojarzyło nam się głównie z realiami wojennymi, odwzorowaniem historycznych pojazdów oraz miejsc. Teraz jednak się to zmieni, ponieważ popularne czołgi przenoszą się na Marsa do klimatów Sci-Fi.

World of Tanks w Sci-Fi i na Marsie!

Dość niespodziewanie twórcy World of Tanks poinformowali, że dodali do gry nowy, specjalny tryb. Nie byłoby w tym nic zaskakującego, gdyby nie fakt, że jest on przełomowy i przenosi całą produkcję do klimatów Sci-Fi. Od 11 do 22 maja gracze WoT będą mogli eksplorować tajemniczą powierzchnię Marsa, która została specjalnie przystosowana do tej produkcji!

Co więcej, twórcy zapowiadają, że to nie będzie klasyczna walka, dobrze nam już znana z World of Tanks. Czołgi zostaną zamienione na marsjańskie łaziki, a te zostały zaopatrzone w specjalne wzmocnienia oraz umiejętności (a także nowoczesną konstrukcję).

Gracze z kolei będą musieli przejąć kontrolę nad kosmicznym obiektem (ten będzie w samym centrum mapy). Trzeba przyznać, że zapowiada się to co najmniej bardzo interesująco.

Screeny z nowego trybu w World of Tanks (źródło: materiały prasowe)

World of Tanks w nowych realiach

World of Tanks to gra, która wyszła w 2010 roku, więc siłą rzeczy część rozwiązań jest już przestarzała. Oczywiście deweloperzy ciężko pracują nad tym, żeby ciągle rozwijać ten tytuł i zapewniać graczom nowy content. Tak też jest tym razem i trzeba przyznać, że przygotowali coś bardzo ciekawego. Fani WoT mogą nie tylko strzelać do wrogów laserowymi pociskami, ale także spychać ich z mapy prosto w pustkę, jeziora z kwasami, przepaście czy też prosto na skały.

Wydawca twierdzi także, że postarał się o unikalną ścieżkę dźwiękową, co ma zapewniać lepsze doznania i unikalny klimat. Patrząc na te zapowiedzi, łatwo wysnuć wniosek, że szkoda, iż wydarzenie potrwa tylko do 22 maja. Jeżeli tryb dobrze się przyjmie, to warto byłoby rozważyć zostawienie go na stałe. Szczególnie że klasyczne formy rozgrywki mogły się już dawno znudzić wielu osobom.