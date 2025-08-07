Potężny GPT-5 już dostępny. Ty też możesz z niego skorzystać – za darmo

Z pewnością jest to ważny dzień dla rozwoju sztucznej inteligencji. OpenAI zaprezentowało bowiem możliwości GPT-5, nowego modelu, który ma być jeszcze inteligentniejszy, szybszy i bardziej użyteczny.

Oto GPT-5, czyli podobno najlepszy model AI na świecie

Dopiero co z zaciekawieniem obserwowaliśmy możliwości GPT-4.1 i podziwialiśmy GPT-4o, a już OpenAI wykonało naprawdę spory krok do przodu, wprowadzając GPT-5. Tempo rozwoju jest niesamowite, ale konkurencja jest naprawdę silna, a najwięksi gracze Doliny Krzemowej wkładają mnóstwo wysiłku, aby być numerem jeden w kwestii sztucznej inteligencji.

Sam Altman, dyrektor generalny OpenAI, stwierdził, że GPT-5 to obecnie najlepszy model na świecie, gdy myślimy o kodowaniu i pisaniu. Zanim jednak przejdziemy dalej, zwróćmy uwagę na kluczową zmianę. Otóż GPT-5 w ChatGPT prezentowany jest jako jeden model, bez podziału na standardowy czy model rozumowania, natomiast przełączanie pomiędzy modelami odbywa się automatycznie w tle.

Należy jednak odnotować, że występują ograniczenia dla użytkowników korzystających z darmowej wersji. Otóż po przekroczeniu wyznaczonych limitów nastąpi przełączenie na mniej wydajną wersję „mini”. Wówczas bardziej złożone modele nie będą dostępne i ChatGPT nie przełączy się automatycznie, gdy zajdzie taka potrzeba.

Wygenerowanie prostej gry nie stanowi żadnego wyzwania dla GPT-5 (źródło: OpenAI)

ChatGPT stał się bardziej użyteczny i jest teraz lepszym programistą

GPT‑5 przewyższa poprzednie modele w testach porównanych i jeszcze szybciej odpowiada na pytania. Co ważne, ma być bardziej użyteczny w przypadku zapytań o świecie rzeczywistym. Udało się to osiągnąć poprzez postępy w redukcji halucynacji, a także poprawie przestrzegania instrukcji oraz minimalizacji pochlebstw.

OpenAI zaznacza, że GPT‑5 przynosi wzrost wydajności w trzech najczęstszych zastosowaniach ChatGPT, czyli pisaniu, kodowaniu i zdrowiu. Wprowadzono usprawnienia w generowaniu złożonego front-endu, debugowaniu większych repozytoriów, a także AI ma lepiej rozumieć zamiary użytkownika.

GPT‑5 ma sprawnie przełożyć surowe pomysły na przekonujące, dobrze brzmiące teksty o literackiej głębi. Natomiast jeśli chodzi o zdrowie, nowy model uzyskał znacznie wyższe wyniki niż jakikolwiek poprzedni model w HealthBench⁠, czyli ocenie opartej na realistycznych scenariuszach i kryteriach zdefiniowanych przez lekarza. Nie zastąpi on lekarza, ale generowane odpowiedzi mają charakteryzować się wyższą jakością i poprawnością.

Należy też wspomnieć o lepszych wynikach w matematyce – 94,6% w teście AIME 2025, w kodowaniu – 74,9% w SWE-bench i 88% w Aider Polyglot, rozumieniu multimodalnym – 84,2% w MMMU i wspomnianym przed chwilą zdrowiu – 46,2% w HealthBench Hard. Nie zabrakło szeregu innych usprawnień, który wpływają na rozumowanie, głębokie myślenie czy złożoność odpowiedzi.

Twórcy pochwalili się też nowymi osobowościami, które zawitały do ChatGPT. Do dyspozycji użytkowników oddano cynika, robota, słuchacza i nerda. Do tego dochodzi możliwość zmiany koloru poszczególnych wątków czatu.

GPT‑5 jest od dziś udostępniany wszystkim użytkownikom, zarówno tym korzystającym z darmowego, jak i płatnego planu. Możliwe więc, że już możesz lub niebawem dostaniesz możliwość sprawdzenia tego, co teraz potrafi ChatGPT.