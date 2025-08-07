Popularny bank wdraża nowy sposób uwierzytelniania. Wreszcie…

Do popularnego w Polsce banku wkracza „nowa” metoda zatwierdzania przelewów. Już nie będzie konieczne przepisywanie kodów SMS, teraz wystarczy Ci aplikacja. Wreszcie…

Kod z SMS-a już nie będzie Ci potrzebny, aby zatwierdzić przelew

Bankowość elektroniczna to wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Wszelkie przelewy zatwierdzane są za pomocą wybranego przez użytkownika procesu uwierzytelnienia. Np. poprzez wpisanie kodu otrzymanego od banku SMS-em.

Sposób ten nie jest jednak idealny. Zdarza się, że musimy kilka minut zaczekać, zanim taki SMS do nas przyjdzie. Co więcej, metoda ta jest już nieco przestarzała i niewygodna, ale przede wszystkim może wiązać się z niebezpieczeństwem. Hakerzy mogą m.in. przejąć numer użytkownika, odebrać SMS i zatwierdzić wybraną operację.

Alternatywnym i bezpiecznym rozwiązaniem dla kodów przepisywanych z SMS jest uwierzytelnianie mobilne za pomocą aplikacji. Wystarczy jedno kliknięcie i wpisanie kodu PIN lub zeskanowanie odcisku palca czy wizerunku twarzy, aby zatwierdzić operację. Większość banków działających w Polsce oferuje tę metodę od dawna, teraz do tego grona wreszcie dołącza Bank Pocztowy.

Klienci Banku Pocztowego wreszcie dostają nową, bezpieczną metodę autoryzacji

Bank Pocztowy oficjalnie udostępnia klientom możliwość szybkiego potwierdzania operacji za pomocą uwierzytelniania mobilnego. Użytkownicy aplikacji Pocztowy mogą samodzielnie wybrać metodę zatwierdzania przelewów i innych operacji na koncie bankowym – PIN-em bądź biometrią.

Bank Pocztowy wdraża mobilne uwierzytelnienie płatności (źródło: Bank Pocztowy)

Aby aktywować nowe rozwiązanie należy zalogować się do aplikacji mobilnej Pocztowy i przejść do Ustawień, a następnie wybrać sekcję ustawień mobilnego uwierzytelniania. Dzięki temu klient może zatwierdzać zarówno przelewy zwykłe i natychmiastowe, jak i zmieniać limity transakcji, logować się dwuskładnikowo do bankowości elektronicznej w przeglądarce, a także dodawać zaufanych odbiorców czy ustalać stałe zlecenia przelewów.

Jeśli funkcja została już aktywowana zasada działania uwierzytelniania jest bardzo prosta. Gdy użytkownik będzie chciał wykonać przelew lub zlecić jakąś inną operację, na ekranie smartfona zostanie wyświetlone powiadomienie o konieczności jej zatwierdzenia. Po kliknięciu w powiadomienie wystarczy stuknąć w przycisk „Potwierdzam” i uwierzytelnić operację wybraną metodą (PIN-em lub biometrią).

Jak zaznacza Agata Jelonek – Naczelnik Wydziału Rozwoju Usług Płatniczych Banku Pocztowego – mobilne uwierzytelnienie zamiast kodów SMS przekłada się „na większą wygodę, oszczędność czasu oraz lepsze doświadczenie użytkownika”. Przedstawicielka zaznacza także, iż Bank Pocztowy zadbał o wysoki poziom bezpieczeństwa, zgodny z obowiązującymi regulacjami.