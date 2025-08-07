Jurrasic Park w Microsoft Flight Simulator. To może się udać

Od symulatorów – jak sama nazwa wskazuje – oczekujemy przede wszystkim symulowania świata rzeczywistego. Jeżeli jednak odstępstwa od tej reguły są opcjonalne i nie wpływają na główną gałąź gry, to nie powinniśmy mieć z tym problemu. Dzięki takiemu podejściu Jurassic Park – a konkretniej przestrzeń nad nim – wkrótce może stanąć przed nami otworem.

Microsoft Flight Simulator i fantastyczne światy

W 2024 roku Microsoft Flight Simulator odszedł nieco od swojego symulatorowego rodowodu i sięgnął po klimaty science fiction. Z okazji wchodzącej w tamtym okresie do kin kontynuacji Diuny, pojawiło się darmowe rozszerzenie, pozwalające zostać pilotem ornitopterów, które widzieliśmy w adaptacji Dennisa Villeneuve’a. Oprócz maszyny, przypominającej gigantyczną mecha-ważkę, mieliśmy również kilka zadań i misji, które po raz pierwszy w historii serii wysyłały nas na planetę inną niż Ziemia.

Co mogłoby być następne? Lot ikranem na Pandorze z Awatara, a może misje pozwalające na zbadanie gwiezdonowojennego Corsucant? Okazuje się, że jest fikcyjne miejsce na Ziemi, do którego będziemy mogli wybrać się już niedługo w MFS 2024.

Jurassic Park w Microsoft Flight Simulator 2024

Aby dotrzeć do Archipelagu Muertes, na który składają się m.in. wyspy Isla Nublar czy Isla Solnar, znane z filmowych pierwowzorów, będziemy musieli wystartować z Kostaryki – portu lotniczego Juan Santamaria lub Herradura Bay Marina, które na potrzeby dodatku otrzymają lekko zmienioną scenerię. Na miejscu czeka na nas sześć pasów startowych i dwanaście lądowisk helikopterów rozpostartych na całym archipelagu.

Oprócz trybu swobodnego lotu, DLC Jurassic World: Archipelago umożliwi wykonanie także szeregu zadań typowych dla Microsfot Flight Simulator 2024 pokroju wycieczki fotograficznej, transportu VIP-ów czy wyzwań lotniczych. Nie zabraknie również dinozaurów – póki co potwierdzono obecność apatozaurów, brachiozaurów, dimorfodonów, gallimimusów, mozazaurów, pteranodonów, stegozaurów, welociraptorów i tyranozaurów, jednak na tym lista ma się nie kończyć.

Jurassic World: Archipelago (Źródło: Orbx Studios)

Orbx -odpowiedzialne za Jurassic World: Archipelago – nie podało konkretnej daty premiery, jednak spodziewają się wydać DLC na przełomie sierpnia i września 2025 roku. Rozszerzenie trafi najpierw do Microsoft Flight Simulator 2024, jednak z czasem powinno być również dostępne w MFS 2020 oraz X-Plane 12.