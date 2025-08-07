Bateria klasy sztos. Nowa Motorola już w sprzedaży

Do polskich sklepów trafił nowy smartfon wyróżniający się akumulatorem o olbrzymiej pojemności. Motorola Moto G86 Power 5G to urządzenie, które ma jednak więcej atutów niż tylko długi czas działania. W dodatku cena również nie należy do wygórowanych.

Sklepowa premiera smartfona Motorola Moto G86 Power 5G

Nowa Motorola Moto G86 Power 5G bazuje na solidnych fundamentach wylanych przez podstawowy model Motorola Moto G86 5G, który zadebiutował na rynku w maju 2025 roku. Tak jak on wykorzystuje niezły procesor MediaTek Dimensity 7300, a obraz wyświetla na 6,67-calowym panelu pOLED o rozdzielczości 1220p, częstotliwości odświeżania 120 Hz i jasności sięgającej 4500 nitów.

Ma też ten sam zestaw aparatów. Z tyłu znajdują się dwa oczka: główne o rozdzielczości 50 Mpix (f/1.9) z optyczną stabilizacją obrazu oraz dodatkowa jednostka 8 Mpix (f/2.2) odpowiadająca za fotografię ultraszerokokątną i makro. Z przodu zaś zainstalowany został sensor o rozdzielczości 32 Mpix (f/2.2).

Motorola Moto G86 Power 5G (fot. Motorola)

Ten akumulator robi wrażenie

Największa różnica polega na zastosowanym akumulatorze – zamiast 5200 mAh cechuje go nieprzeciętna pojemność 6720 mAh. Brzmi jak świetna opcja dla osób, którym marzy się dobry smartfon z dużą baterią. Szkoda tylko, że maksymalna moc ładowania nadal wynosi jedynie 30 W.

Poza pojemnością akumulatora zwiększona została jeszcze ilość pamięci operacyjnej – z 8 do 12 GB. Oczywiście, efektem ubocznym jest też większa grubość, a także waga. W kontekście konstrukcji warto również wspomnieć o pyło- i wodoszczelności w klasie IP68 / IP69.

Zanim porównanie, dodam jeszcze, że zaraz po wyjęciu z pudełka Motorola Moto G86 Power 5G ma zainstalowany system Android 15. Producent zobowiązał się do dwóch dużych aktualizacji, co oznacza, że można liczyć na to, że dostanie przynajmniej Androida 17. Jeśli zaś chodzi o łatki bezpieczeństwa, to zapowiadane jest czteroletnie wsparcie.

Specyfikacja Moto G86 Power vs Moto G86 – porównanie

Motorola Moto G86 Power 5G Motorola Moto G86 5G Wyświetlacz 6,67 cala,

pOLED,

2712×1220 pikseli,

120 Hz,

jasność do 4500 nitów 6,67 cala,

pOLED,

2712×1220 pikseli,

120 Hz,

jasność do 4500 nitów Procesor MediaTek Dimensity 7300

(4 nm; 2,5 GHz) MediaTek Dimensity 7300

(4 nm; 2,5 GHz) Pamięć 12 GB RAM,

256 GB na pliki 8 GB RAM,

256 GB na pliki Akumulator 6720 mAh,

ładowanie do 30 W 5200 mAh,

ładowanie do 30 W Aparaty 50 Mpix (f/1.9) z OIS,

8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny/makro;

przód: 32 Mpix (f/2.2) 50 Mpix (f/1.9) z OIS,

8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny/makro;

przód: 32 Mpix (f/2.2) Łączność 5G, Wi-Fi 6,

Bluetooth 5.4, NFC 5G, Wi-Fi 6,

Bluetooth 5.4, NFC Wymiary i waga 161,21×74,74×8,65 mm,

~195 gramów 161,21×74,74×7,87 mm,

~185 gramów Odporność IP68 / IP69 IP68 / IP69

Ile kosztuje Motorola Moto G86 Power 5G?

Sugerowana cena detaliczna smartfona Motorola Moto G86 Power 5G wynosi 1399 złotych, a więc jest o 200 złotych wyższa niż w przypadku modelu podstawowego, który testuję od pewnego czasu. Nawet on jest w stanie dociągnąć do 2 dni przy normalnym użytkowaniu, więc myślę, że dodatkowe 1520 mAh pozwala liczyć na 3 dni działania między ładowaniami. Do tego dochodzi więcej pamięci operacyjnej, co powinno pozytywnie wpłynąć na wydajność. Moim zdaniem nie jest to głupi pomysł.

Motorola Moto G86 Power 5G ok. 1399 zł

Na koniec: podobnie jak podstawowy model Moto G86, tak i smartfon z dopiskiem Power występuje w czterech wariantach kolorystycznych sygnowanych przez Pantone: Chrysanthemum (czerwono-różowy), Spellbound (grafitowo-granatowy), Golden Cypress (jasnozielony) i Cosmic Sky (lawendowy).