Apple wprowadzi ważną zmianę. Mówi się o współpracy z Samsungiem

Jeśli potwierdzą się najnowsze doniesienia, Apple postawi na nowego dostawcę czujników obrazu w przyszłych iPhone’ach. Poznaliśmy też nowe informacje na temat MacBooków z OLED-ami, a także niepokojące dla Apple dane związane z pracami nad AI.

Jeszcze więcej Samsunga w iPhone’ach

Nie jest żadną tajemnicą, że Apple i Samsung, mimo iż rywalizują na rynku smartfonów czy smartwatchy, potrafią ze sobą współpracować. Oczywiście, że chodzi głównie o pieniądze, ale przecież nie ma w tym nic złego. Koreańczycy dostarczają chociażby ekrany do iPhone’ów, a niebawem współpraca może rozszerzyć się o kolejny komponent.

Apple ogłosiło program, którego celem jest zainwestowanie ogromnych pieniędzy w rozwój produkcji w USA. Będzie on realizowany z partnerami, wśród których znalazł się Samsung. Producentów iPhone’ów w komunikacie wspomina, że wraz z koreańską firmą wdroży innowacyjną technologię produkcji chipów w fabryce zlokalizowanej w Austin w Teksasie.

Nie poznaliśmy szczegółów, ale z pomocą przychodzi raport dostarczony przez Financial Times. Możemy z niego dowiedzieć się, że współpraca obu firm ma zaowocować nowoczesnymi czujnikami obrazu. Prawdopodobnie znajdą się one na pokładzie iPhone’ów 18. Jak najbardziej możemy mówić o ważnej zmianie – w końcu będzie ona miała wpływ na jedną kluczowych funkcji we współczesnych smartfonach, czyli robienie zdjęć.

(fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Trudno wskazać, co dalej z Sony, które od wielu lat dostarcza czujniki obrazu do iPhone’ów. Możliwe, że Apple będzie korzystać z usług kilku dostawców, ale też prawdopodobny jest scenariusz, w którym Samsung otrzyma wyłączność w przypadku kolejnych smartfonów i innych urządzeń.

Wypada dodać, że nie jest to jedyna współpraca Koreańczyków z firmą z USA, o jakiej mogliśmy usłyszeć w ostatnim czasie. Niedawno dowiedzieliśmy się, że Samsung pomoże Tesli.

Dynamiczna wyspa w MacBookach?

Owszem MacBooki to genialne laptopy, ale wciąż nie doczekaliśmy się w nich ekranów OLED, a dodatkowo musimy oglądać wątpliwie atrakcyjnego, sporego notcha. Ma to się jednak zacząć zmieniać od 2026 roku.

Z nowych, nieoficjalnych informacji wynika, że ekrany OLED zawitają do przyszłorocznych MacBooków Pro, a panele dostarczy Samsung Display. Niektórzy twierdzą, że taka zmiana umożliwi usunięcie notcha i wprowadzenie dynamicznej wyspy, czyli rozwiązania znanego już z iPhone’ów.

Ciekawe, czy wraz z pojawieniem się Dynamic Island, Apple pokusi się o większe odświeżanie całego designu swoich laptopów. Warto jeszcze dodać, że OLED-y bez notchy powinny z czasem trafić również do MacBooków Air, ale prawdopodobnie trzeba będzie poczekać kilka lat.

Duży notch w MacBooku (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Problemy z rozwojem AI w Apple

Apple Intelligence w obecnej formie nie jest tym, czego oczekujemy po możliwościach Apple. Jednak powolny rozwój AI i lepszej Siri to nie jedyne problemy zespołu Tima Cooka. Otóż w ostatnich miesiącach nastąpił odpływ inżynierów, którzy pracowali przy sztucznej inteligencji.

Należy zaznaczyć, że nie brakuje ważnych nazwisk i specjalistów, którzy przenieśli się do innych firm z Doliny Krzemowej. Odejścia postrzegane są jako „kryzys zaufania”, co do przyszłości Apple w dziedzinie AI. Najwidoczniej specjaliści nie chcą tylko siedzieć i dostawać ogromne pieniądze, ale też stawiają na możliwość pracy przy ciekawych projektach, a obecnie firma z Cupertino w kwestii sztucznej inteligencji nie potrafi tego zapewnić.