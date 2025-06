Wkrótce porozmawiasz z wyszukiwarką Google. Nowa funkcja jest już testowana

Google pochwaliło się debiutem nowej funkcji, która – co raczej nikogo nie zaskoczy w obecnych czasach – związana jest z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Wybrani użytkownicy otrzymali bowiem dostęp do możliwości prowadzenia konwersacji z wyszukiwarką.

Rozmowa z wyszukiwarką Google, czyli nowy sposób zadawania pytań

Nowość, czyli Search Live, wprowadzana jest w aplikacji Google dostępnej na Androida i iOS. Dzięki temu rozwiązaniu użytkownik może prowadzić swobodną, dwustronną konwersację z wyszukiwarką, a dodatkowo otrzymuje odpowiedzi zawierające linki, gdyby chciał dany temat dokładniej zgłębić.

Funkcja może okazać się przydatna, gdy potrzebujemy szybko otrzymać odpowiedź na konkretne pytanie. Przykładowo, gdy pakujemy się na wyjazd i chcemy poznać wskazówki, które pozwolą zapobiec gnieceniu się sukienki w walizce. Co więcej, po otrzymaniu odpowiedzi, można zadać kolejne pytanie związane z tym poprzednim – na przykład „Co należy zrobić, jeśli nadal sukienka się gniecie?”.

Search Live działa też w tle, a to oznacza, że użytkownik może płynnie kontynuować rozmowę, gdy wyjdzie z aplikacji Google. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby chociażby podczas czytania artykułu w przeglądarce internetowej zadawać dodatkowe pytania. Wypada wspomnieć, że dostępna jest opcja konwersji tekstowej i pisania pytań za pomocą klawiatury.

Całość oparta jest na niestandardowej wersji Gemini. Google podkreśla, że ten model zbudowany jest na najlepszych w swojej klasie systemach jakości i danych z wyszukiwarki. W założeniach ma to przełożyć się na niezawodne i pomocne odpowiedzi. Oczywiście z oceną, czy faktycznie działa to w przedstawiony sposób, należy wstrzymać się do momentu wykonania dłuższych testów.

Dostępność jest aktualnie ograniczona

Funkcja Search Live w mobilnych aplikacjach jest obecnie udostępniana użytkownikom w USA, którzy zarejestrowani są w eksperymencie AI Mode w Labs. Należy jednak oczekiwać, że z czasem dostępność zostanie rozszerzona i rozwiązanie pojawi się także w Polsce. Najpewniej nie będziemy musieli długo czekać.

Warto wspomnieć, że z Gemini Live porozmawiamy już po polsku, a także wiele innych funkcji Google AI jest u nas dostępnych. W związku z tym, pojawienie się Search Live to tylko kwestia czasu.

W najbliższych miesiącach dodane zostaną kolejne możliwości. Wśród nich znajdzie się opcja używania kamery podczas rozmowy, aby pokazać wyszukiwarce to, co widzimy.