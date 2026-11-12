Chińczycy fotograficznie odlatują na inną planetę

Lokowanie produktu

Pamiętacie jeszcze czasy, w których smartfony Huawei miały dostęp do GMS bez żadnego kombinowania? To był moment, w którym to właśnie ta marka napędzała rozwój mobilnej fotografii, podczas gdy Apple czy Samsung pozostawali gdzieś z boku. Minęło kilka lat i sytuacja wcale się nie zmieniła. Wciąż w foto prym wiodą chińskie firmy – z Vivo na czele.

Z okazji europejskiej premiery Vivo X500 Pro Max, która miała miejsce 27 października 2026 roku, Vivo zaprosiło mnie na Teneryfę, bym mogła uczestniczyć w rzeczonej konferencji i przy okazji miała świetne warunki do testowania fotograficznych możliwości swojego najnowszego flagowca.

Spokojnie – producent nie miał wpływu na treść tego tekstu ani tym bardziej nie widział go przed publikacją (gdyby miał, Vivo musiałoby być pisane małą literą :P).

A skoro to już mamy ustalone, przejdźmy do gwoździa programu. Bo Vivo X500 Pro Max naprawdę potrafi w foto. I nie ma w tym nic dziwnego, biorąc pod uwagę to, ile kosztuje (jego cena, przypomnę, startuje z poziomu 6999 złotych).

Aha, jeszcze jedna uwaga. Wszystkie zdjęcia, które widzicie w niniejszym tekście, robione były w trybie automatycznym (jeśli było inaczej – odpowiednia adnotacja znajduje się w opisie zdjęcia) i nie były poddane żadnej, nawet najmniejszej obróbce.

Bez dobrego teleobiektywu ani rusz

Tak, jak powiedziałam w pionowym materiale, w którym pokazywałam przykładowe zdjęcia zrobione z wykorzystaniem tego telefonu – to kolejny model (między innymi po Huawei Pura 90s Pro Max), który uświadamia mi, że nie potrafię robić zdjęć z głównego aparatu. To znaczy może i potrafię, ale to teleobiektyw jest dla mnie tym ważniejszym oczkiem, po który sięgam najczęściej i z największą przyjemnością.

1x, 24 mm 1x, 24 mm 1x, 24 mm 1x, 24 mm 1x, 24 mm 1x, 24 mm 1x, 24 mm

W przypadku Vivo X500 Pro Max optyczny zoom jest 3,5-krotny i pozwala uzyskać naprawdę rewelacyjne rezultaty.

3,5x, 85 mm 3,5x, 85 mm 3,5x, 85 mm 3,5x, 85 mm 3,5x, 85 mm 3,5x, 85 mm 3,5x, 85 mm 3,5x, 85 mm 3,5x, 85 mm 3,5x, 85 mm 3,5x, 85 mm 3,5x, 85 mm 3,5x, 85 mm 3,5x, 85 mm 3,5x, 85 mm 3,5x, 85 mm 3,5x, 85 mm 3,5x, 85 mm

Po większy zoom sięgałam sporo rzadziej, ale przy 10x również nie mogłam narzekać na jakość.

10x, 242 mm 10x, 242 mm 10x, 242 mm 10x, 242 mm 10x, 242 mm 10x, 242 mm 10x, 242 mm 10x, 242 mm 10x, 242 mm 10x, 242 mm 10x, 242 mm

Telekonwerter to fajny bajer, ale… no właśnie, bajer

Nie ukrywam – podoba mi się, że producenci smartfonów kombinują z dołączanymi akcesoriami, za sprawą których można liczyć w kwestii foto na jeszcze więcej. Jednocześnie nie jestem przekonana czy akurat zewnętrzne telekonwertery to jest dobry kierunek. Z pewnością jednak – niezaprzeczalnie – ciekawy.

To nie jest coś, z czego będziemy korzystać na co dzień. Raz, że wymaga noszenia ze sobą tej dodatkowej lufy podłączanej do telefonu (nie jest to mała rzecz i dodatkowo też swoje waży), dwa – aby to zrobić, należy nosić smartfon w dedykowanym etui, które go pogrubia. Jeszcze trzeba mieć w pamięci fakt, że jest to akcesorium dodatkowo płatne.

Na wszelkiego rodzaju wyprawach czy urlopie – telekonwerter jak najbardziej ma sens. Trzeba mieć jednak świadomość, mając go podpiętego, że nie ma opcji robienia zdjęć z głównego aparatu telefonu – wtedy bowiem lufa jest w kadrze.

W zestawie z Vivo X500 Pro Max dostałam Vivo ZEISS Gen 2 Ultra 400 mm. Efekty, jakie udało mi się uzyskać, możecie zobaczyć poniżej:

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Nie tylko foto – w wideo Vivo X500 Pro Max też ma sporo do powiedzenia

Mniej więcej od premiery Vivo X300 Ultra producent stara się nas przekonać, że jego smartfony mogą wreszcie rywalizować z konkurencją nie tylko jakością zdjęć, ale również wideo.

Dowodem na to ma być nie tylko ulepszona stabilizacja wideo (która naprawdę daje radę nawet podczas nagrywania z 3,5-krotnym zoomem, a nawet po podłączeniu telekonwertera), ale też masa trybów dostępnych podczas nagrywania.

To była zresztą nasza misja na Teneryfie, której podjęłam się z Mobzillą (Pawłem Warzechą) i Robertem Nawrowskim, by je sprawdzić. W ramach płatnej kooperacji zjechaliśmy kawał mojej ukochanej wyspy, by sensownie ograć takie nowości, jak Vortex Shot, superspowolnienie czy ujęcie obrotowe.

Poniżej możecie zobaczyć, co z tego wyszło:

A gratis podrzucam jeszcze backstage nagrany przez Roberta. A co mi tam, pośmiejcie się trochę z nami (albo… z nas?) ;)

I oczywiście dajcie znać w komentarzach co myślicie na temat tego, co sobą reprezentuje Vivo X500 Pro Max pod względem foto-wideo.

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Tekst oznaczyłam jako lokowanie produktu, bo zawiera film, który robiliśmy na zlecenie Vivo. Jak wspomniałam wcześniej – producent nie miał wpływu na treść niniejszego tekstu ani tym bardziej nie widział go przed publikacją