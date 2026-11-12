Chińczycy fotograficznie odlatują na inną planetę

Pamiętacie jeszcze czasy, w których smartfony Huawei miały dostęp do GMS bez żadnego kombinowania? To był moment, w którym to właśnie ta marka napędzała rozwój mobilnej fotografii, podczas gdy Apple czy Samsung pozostawali gdzieś z boku. Minęło kilka lat i sytuacja wcale się nie zmieniła. Wciąż w foto prym wiodą chińskie firmy – z Vivo na czele.
Z okazji europejskiej premiery Vivo X500 Pro Max, która miała miejsce 27 października 2026 roku, Vivo zaprosiło mnie na Teneryfę, bym mogła uczestniczyć w rzeczonej konferencji i przy okazji miała świetne warunki do testowania fotograficznych możliwości swojego najnowszego flagowca.
Spokojnie – producent nie miał wpływu na treść tego tekstu ani tym bardziej nie widział go przed publikacją (gdyby miał, Vivo musiałoby być pisane małą literą :P).
A skoro to już mamy ustalone, przejdźmy do gwoździa programu. Bo Vivo X500 Pro Max naprawdę potrafi w foto. I nie ma w tym nic dziwnego, biorąc pod uwagę to, ile kosztuje (jego cena, przypomnę, startuje z poziomu 6999 złotych).
Aha, jeszcze jedna uwaga. Wszystkie zdjęcia, które widzicie w niniejszym tekście, robione były w trybie automatycznym (jeśli było inaczej – odpowiednia adnotacja znajduje się w opisie zdjęcia) i nie były poddane żadnej, nawet najmniejszej obróbce.
Bez dobrego teleobiektywu ani rusz
Tak, jak powiedziałam w pionowym materiale, w którym pokazywałam przykładowe zdjęcia zrobione z wykorzystaniem tego telefonu – to kolejny model (między innymi po Huawei Pura 90s Pro Max), który uświadamia mi, że nie potrafię robić zdjęć z głównego aparatu. To znaczy może i potrafię, ale to teleobiektyw jest dla mnie tym ważniejszym oczkiem, po który sięgam najczęściej i z największą przyjemnością.
W przypadku Vivo X500 Pro Max optyczny zoom jest 3,5-krotny i pozwala uzyskać naprawdę rewelacyjne rezultaty.
Po większy zoom sięgałam sporo rzadziej, ale przy 10x również nie mogłam narzekać na jakość.
Telekonwerter to fajny bajer, ale… no właśnie, bajer
Nie ukrywam – podoba mi się, że producenci smartfonów kombinują z dołączanymi akcesoriami, za sprawą których można liczyć w kwestii foto na jeszcze więcej. Jednocześnie nie jestem przekonana czy akurat zewnętrzne telekonwertery to jest dobry kierunek. Z pewnością jednak – niezaprzeczalnie – ciekawy.
To nie jest coś, z czego będziemy korzystać na co dzień. Raz, że wymaga noszenia ze sobą tej dodatkowej lufy podłączanej do telefonu (nie jest to mała rzecz i dodatkowo też swoje waży), dwa – aby to zrobić, należy nosić smartfon w dedykowanym etui, które go pogrubia. Jeszcze trzeba mieć w pamięci fakt, że jest to akcesorium dodatkowo płatne.
Na wszelkiego rodzaju wyprawach czy urlopie – telekonwerter jak najbardziej ma sens. Trzeba mieć jednak świadomość, mając go podpiętego, że nie ma opcji robienia zdjęć z głównego aparatu telefonu – wtedy bowiem lufa jest w kadrze.
W zestawie z Vivo X500 Pro Max dostałam Vivo ZEISS Gen 2 Ultra 400 mm. Efekty, jakie udało mi się uzyskać, możecie zobaczyć poniżej:
Nie tylko foto – w wideo Vivo X500 Pro Max też ma sporo do powiedzenia
Mniej więcej od premiery Vivo X300 Ultra producent stara się nas przekonać, że jego smartfony mogą wreszcie rywalizować z konkurencją nie tylko jakością zdjęć, ale również wideo.
Dowodem na to ma być nie tylko ulepszona stabilizacja wideo (która naprawdę daje radę nawet podczas nagrywania z 3,5-krotnym zoomem, a nawet po podłączeniu telekonwertera), ale też masa trybów dostępnych podczas nagrywania.
To była zresztą nasza misja na Teneryfie, której podjęłam się z Mobzillą (Pawłem Warzechą) i Robertem Nawrowskim, by je sprawdzić. W ramach płatnej kooperacji zjechaliśmy kawał mojej ukochanej wyspy, by sensownie ograć takie nowości, jak Vortex Shot, superspowolnienie czy ujęcie obrotowe.
Poniżej możecie zobaczyć, co z tego wyszło:
A gratis podrzucam jeszcze backstage nagrany przez Roberta. A co mi tam, pośmiejcie się trochę z nami (albo… z nas?) ;)
I oczywiście dajcie znać w komentarzach co myślicie na temat tego, co sobą reprezentuje Vivo X500 Pro Max pod względem foto-wideo.
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Tekst oznaczyłam jako lokowanie produktu, bo zawiera film, który robiliśmy na zlecenie Vivo. Jak wspomniałam wcześniej – producent nie miał wpływu na treść niniejszego tekstu ani tym bardziej nie widział go przed publikacją