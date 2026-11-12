Wyposażenie typowego smartwatcha ma swoje uzasadnienie w tym, do czego może on służyć. Czujnik PPG pozwala śledzić wybrane parametry organizmu, moduł GPS umożliwia śledzenie trasy niezależnie od smartfona, a za pomocą NFC można szybko zapłacić w sklepie. Patrząc na to, co oferuje ten model, wymyślenie zastosowania dla jednego elementu chyba mnie przerosło.

Czym jest Bangle.js 3?

Smartwatche są o tyle ciekawe, że często za ich produkcję mogą zabrać się entuzjaści elektroniki i tworzyć urządzenia nietypowe z niewielkim wolumenem sprzedaży. Przykładem może być dzisiejszy bohater, czyli Bangle.js 3 – następca zegarka z 2021 roku, którego szczególnymi cechami jest m.in. ekran LCD o ograniczonej palecie kolorów czy system operacyjny rozwijany na zasadach open-source.

Odpowiedzialny za projekt Bangle.js 3 Gordon Williams udostępnił wpis dokumentujący obecny stan prac nad smartwatchem. Oprócz szczegółów dotyczących specyfikacji poznaliśmy także okienko, w jakim planowana jest premiera zegarka.

Takiej specyfikacji smartwatcha jeszcze nie widziałeś

Urządzenie porzuci prostokątny panel LCD na rzecz okrąglej tafli o średnicy 1,2 cala, rozdzielczości 240×240 pikseli i palecie 64 kolorów. Oprogramowanie ma być wstecznie kompatybilne z aplikacjami przygotowanymi na poprzednią generację Bangle.js.

W środku smartwatcha obliczeniami zajmie się układ mobilny nRF54L15 – jednostka oparta na rdzeniach Arm Cortex M33 o taktowaniu 128MHz wykorzystuje także 1,5 MB NVM oraz 256 kB RAM-u i została wyposażona w moduł Bluetooth LE. Łączność bezprzewodową ma obsługiwać dedykowany chip ESP32C2, umożliwiający połączenie się z Wi-Fi w paśmie 2,4 GHz. Znajdzie się też miejsce na 32 MB pamięci flash.

Bangle.js 3 (źródło: Gordon Williams | GitHub)

A co z listą pozostałych modułów? Williams ujawnia, że Bangle.js 3 będzie mieć m.in. akcelerometr, żyroskop, magnetometr, czujnik tętna, głośnik, mikrofon czy silniczek wibracyjny. Zabraknie natomiast takich rozwiązań jak GPS czy NFC.

Gdzie zatem jest ten szokujący moduł? Słuchajcie – oprócz wyżej wspomnianych elementów czy nadajnika i odbiornika podczerwieni, smartwatch zostanie wyposażony również w opracowany przez Boscha „inteligentny sensor gazu, umożliwiający wykrywanie niektórych zapachów”.

Zarówno moja głowa, jak i komentarze pod wpisem na GitHubie, milczą w tej sprawie. Dlaczego smartwatch miałby mieć czujnik, który jest w stanie wykryć gazy, w tym lotne związki organiczne? Czy detektor LZO lub tlenku węgla może się przydać w inteligentnym zegarku? Aby była jasność – absolutnie nie krytykuję tego pomysłu. Jestem wręcz zaciekawiony, do czego może przydać się tego typu rozwiązanie.

Możliwe, że odpowiedź nadejdzie latem 2027 roku, kiedy to Bangle.js 3 zostanie udostępniony do sprzedaży. Cena urządzenia nie jest jeszcze znana.