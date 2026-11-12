Bosch BCRI3BX1
Bosch BCRI3BX1 - źródło: Bosch (AI Generated)
Sprzęt

Ten robot sprzątający ma swój dom pod zlewem

Wojciech Kulik·
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Sprzęt
Ten robot sprzątający ma swój dom pod zlewem

Bosch opracował robota sprzątającego do zabudowy. Został tak zmyślnie zaprojektowany, że w całości może się wkomponować w wystrój kuchni, zupełnie znikając z widoku. Samo urządzenie znajduje dla siebie miejsce w linii cokołu, a stacja bazowa mieści się w zabudowie meblowej.

Bosch pokazał robota sprzątającego do zabudowy. Ma bazę pod zlewem

Optymalną lokalizacją ma być szafka pod zlewem. Szczególnie że bazę można podłączyć do instalacji wodno-kanalizacyjnej, dzięki czemu robot ma dostęp do czystej wody, a brudną może od razu przetransportować do ścieków. Czyni to całość wyjątkowo higieniczną, a przy tym niezwykle wygodną, bo niemal zupełnie bezobsługową.

Stacja oferuje również automatyczne odsysanie zebranego kurzu (do worka o pojemności 2 litrów) oraz mycie padów mopujących gorącą wodą i suszenie ich gorącym powietrzem (odpowiednio: 75 i 45 stopni Celsjusza). Dodatkowo – na życzenie – dozuje detergent. Podstawową funkcją jest też – rzecz jasna – uzupełnianie energii w akumulatorze.

Bosch BCRI3BX1
Bosch BCRI3BX1 – źródło: Bosch (AI Generated)

Robot powstał we współpracy z Ecovacs

Sam robot został opracowany we współpracy z firmą Ecovacs, co pozwala oczekiwać wysokiej jakości wykonania i dobrych parametrów. Producent nie ujawnił pełnej specyfikacji technicznej, ale to, co wiadomo, brzmi całkiem sensownie.

Robot oferuje odkurzanie z mocą 20000 Pa, jak również mycie podłóg przy użyciu obrotowych nakładek mopujących (z czego jedna umieszczona została na wysuwanym ramieniu). Wysuwana jest również szczotka boczna, zbierająca kurz i okruchy przy krawędziach i w narożnikach.

Bosch BCRI3BX1
Bosch BCRI3BX1 – źródło: Bosch (AI Generated)

Urządzenie porusza się wykorzystując laser, światło strukturalne i kamerę, można się więc spodziewać, że sprząta efektywnie i płynnie się porusza. Jego średnica to 35 cm, a wysokość wynosi 8,4 cm, więc zmieści się pod większością mebli.

Wygodne sterowanie i zarządzanie robotem ma być natomiast możliwe dzięki aplikacji Bosch Home Connect. Jest dostępna na smartfony z Androidem oraz iPhone’y.

Bosch BCRI3BX1
Bosch BCRI3BX1 – źródło: Bosch (AI Generated)

Robota nie znajdziesz w elektromarkecie. Szukaj go w sklepach… meblowych

Handlowa nazwa robota to Bosch BCRI3BX1. Nie znajdziesz go jednak w popularnych marketach z elektroniką ani nawet w sklepie producenta. Zamiast tego urządzenie trafi do ofert wybranych sklepów meblowych na terenie całego kraju. Niestety, producent nie podał sugerowanej ceny.

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