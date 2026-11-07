Chcesz za darmo wygenerować wideo? Teraz masz kolejną opcję

Google uzupełniło funkcjonalność swojego generatora wideo AI o jeden z najnowszych modeli sztucznej inteligencji. Nowe możliwości wypróbuje teraz każdy użytkownik i to za darmo.

Google odświeża swój generator wideo – te nowości spodobają się użytkownikom

Generator wideo AI Google Vids został udostępniony pierwszym użytkownikom niemal dokładnie dwa lata temu – 7 listopada 2024 roku. Z czasem firma wdrażała kolejne ulepszenia. Przykładowo w lipcu 2026 roku do narzędzia Vids dołączył model Gemini Omni, który był jednym z hitów tegorocznej konferencji Google I/O 2026. Warto dodać, że to unowocześnienie miało sprawić, że tworzenie klipów stanie się bardziej satysfakcjonujące i wydajniejsze. Przy okazji dodano też wtedy funkcję tworzenia osobistych awatarów wyglądających i brzmiących jak użytkownik. Opcje te były jednak dostępne wyłącznie dla subskrybentów Google AI Pro i Ultra.

Teraz Google zaktualizowało to narzędzie, a jednym z ulepszeń w Google Vids jest wdrożenie najnowszego modelu generowania wideo Omni 1.2 Flash, dzięki któremu użytkownik może wcielić swoje pomysły w życie na o wiele więcej sposobów.

Model Omni 1.2 Flash dołącza do generatora Google Vids | źródło: Google

W praktyce nowy model AI ma pomóc użytkownikom w ekspresowym tworzeniu materiałów produktowych, w tym treści przeznaczonych do mediów społecznościowych, jak i promocyjnych. Ponadto Google Vids umożliwia teraz przekształcanie statyczne obrazów w angażujące wideo. Aby skorzystać z tej opcji wystarczy przesłać wybraną grafikę referencyjną np. zdjęcie z wycieczki, skan projektu czy screen posiadanych materiałów, a postaci oraz sceny ulokowane na grafikach zostaną ożywione i spójne.

Technologiczny gigant z Mountain View ulepsza też funkcje narracji głosowej. Firma deklaruje, że klipy z generowanym podkładem mają brzmieć teraz bardziej naturalnie i sprawiać wrażenie, jakby były nagrane samodzielnie przez użytkownika. Jak skwitowało Google – jeśli potrafisz to opisać, potrafisz to stworzyć.

Jak wypróbować generator wideo Google Vids za darmo?

Co najważniejsze, nowe funkcje są już dostępne dla każdego posiadacza konta Google lub subskrypcji Google Workspace. Warto podkreślić, że użytkownik Google Vids może wygenerować maksymalnie trzy 15-sekundowe filmy w miesiącu bez opłat. Aby rozpocząć tworzenie w Google Vids wystarczy zalogować się na konto Google i przejść na stronę internetową, a następnie wybrać jedną z dostępnych opcji.