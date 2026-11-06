Disney+ z reklamami już dostępny w Polsce. Na razie dla wybranych

Kilka dni temu ujawniona została cena subskrypcji Disney+ Standard z reklamami w Polsce. Jest ona tańsza niż dotychczas najtańsza opcja Disney+ Standard (bez reklam), w związku z czym może być atrakcyjna dla wielu mieszkańców Polski. Pierwsze osoby mogą już ją aktywować.

Nowa subskrypcja Disney+ Standard z reklamami jest już dostępna dla pierwszych użytkowników w Polsce

We wrześniu 2026 roku Disney+ oficjalnie poinformował, że w od listopada 2026 roku dostępna będzie w Polsce nowa subskrypcja Disney+ Standard z reklamami. I chociaż wciąż nie została ona oficjalnie zaanonsowana, to proces jej udostępniania mieszkańcom Polski już się rozpoczął.

W pierwszej kolejności informacje o nowej subskrypcji pojawiły się w centrum pomocy, dzięki czemu dowiedzieliśmy się, że cena Disney+ Standard z reklamami w Polsce to 24,99 złotych miesięcznie. Uprawnia ona do oglądania materiałów w jakości maksymalnie Full HD (1080p) z dźwiękiem w jakości maksymalnie 5.1 na nie więcej niż dwóch urządzeniach jednocześnie.

Zasady są zatem podobne jak w planie Disney+ Standard, lecz ten – oczywiście – nie wyświetla reklam, a do tego pozwala pobrać treści do obejrzenia bez dostępu do internetu (na maksymalnie 10 urządzeń).

Po wejściu na stronę disneyplus.com wciąż nie można wykupić subskrypcji Disney+ Standard z reklamami, lecz – jak informuje portal Wirtualne Media – mogą na nią już przejść dotychczasowi subskrybenci (przechodząc do sekcji „Konto”). Nowy plan zacznie obowiązywać od kolejnego okresu rozliczeniowego.

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Promocja na Disney+ dla nowych użytkowników

Osoby, które natomiast jeszcze nie mają wykupionej subskrypcji na platformie Disney+, mogą zaś skorzystać z promocji dla nowych użytkowników. W jej ramach opłata za plan Standard będzie wynosiła 28,99 złotych miesięcznie przez pierwszych 6 miesięcy, a za plan Premium 44,99 złotych przez pierwsze pół roku.

Promocja na subskrypcję Disney+ w listopadzie 2026 roku (źródło: Disney+)

Od 7. miesiąca platforma zacznie pobierać regularną cenę, tj. 34,99 złotych miesięcznie za plan Standard i 59,99 złotych co miesiąc za plan Premium. Opcjonalnie można też zapłacić za cały rok z góry – 349,90 lub 599,90 złotych. W przypadku tańszego planu wyjdzie podobnie za miesiąc, natomiast drugiego znacznie więcej (średnio 50 złotych).