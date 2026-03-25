Google TV dostanie nowe funkcje. Telewizory będą mogły więcej

Telewizory z Google TV zyskają dostęp do kolejnych trzech funkcji. Użytkownicy będą mogli łatwiej zdobywać interesujące ich informacje.

Nowe funkcje w Google TV ułatwią dostęp do informacji

Znane firmy upychają swoją sztuczną inteligencję, gdzie tylko się da. Technologia ta już dawno wyszła poza smartfony, tablety czy komputery, a firma Google niedawno pochwaliła się, że przygotowuje wersję Gemini dedykowaną na urządzenia marki Apple. Swoich sił spróbowała też na dużych domowych ekranach – we wrześniu 2025 roku bot Gemini zaczął zastępować Asystenta Google i wspierać użytkowników np. w zapoznaniu się z poprzednimi odcinkami serialu albo pomagając w wyborze filmu na wieczorny seans.

Wygląda na to, że gigant z Mountain View na tych prostych funkcjach nie poprzestanie, gdyż właśnie przedstawił swoje nowe plany wobec telewizorów opartych na systemie Google TV. Jedną z zaanonsowanych funkcji ma być bogatsza pomoc wizualna. Jak wspomina firma, Gemini ma lepiej dostosowywać się do pytań zadawanych przez użytkownika i jednocześnie generować trafniejsze odpowiedzi.

Przykładem użycia tej opcji miałoby być m.in. wygenerowanie tabeli z wynikami sportowymi wraz z informacjami o najbliższych wydarzeniach. Innym zastosowaniem byłoby wygenerowanie samouczka wideo pomocnego do przygotowania posiłku.

Google TV z Gemini pomoże zgłębiać wiedzę i być na bieżąco w sporcie

Gemini na Google TV ma również wspierać widzów w zagłębianiu się w intrygujące użytkownika tematy edukacyjne. Sztuczna inteligencja mogłaby m.in. zająć się tworzeniem wizualnej analizy wspieranej narracją. Marka wspomina, że AI poruszałoby m.in. tematy, takie jak zdrowie, dobre samopoczucie, ekonomia czy technologia.

Gigant planuje też rozszerzyć kolekcję skrótów o informacje sportowe. W praktyce – dzięki tej opcji – sportowy maniak może bezpośrednio na telewizorze sprawdzać aktualne podsumowania z ulubionych lig podczas sezonu. Ofertą objęto NBA, NCAA Basketball, NHL, MLB, MLS i NWSL.

Firma deklaruje, że Gemini na Google TV jest już dostępna w USA i Kanadzie na wybranych urządzeniach, a szersze wsparcie zostanie wdrożone wiosną br. W ciągu roku nowe funkcje zadebiutują też w Australii, Nowej Zelandii i Wielkiej Brytanii.