Google weźmie rozwód z Samsungiem. Padł termin

W 2021 roku Google wraz z premierą Pixela 6 postawiło na autorskie układy mobilne Tensor. Z roku na rok maleje udział komponentów firm zewnętrznych na rzecz rozwiązań giganta z Mountain View. Wiemy, kiedy firma chce pokazać światu SoC opracowany w 100% przez nią samą.

Własny układ mobilny

Każdemu gigantowi w branży mobilnej zależy na własnym chipsecie. Samsung ma Exynosy, Apple SoC Bionic, a Huawei próbował swoich sił na rynku za pomocą układów Kirin. Od dwóch lat Google wierzy, że jego również stać na własne procesory, stąd inwestycja w układy mobilne Tensor.

Pixel 6 Pro (źródło: Google)

Choć pierwsze dwie generacje 64-bitowych chipsetów produkowanych przez Samsunga w litografii 5 nm mają swoje problemy, to gigant z Mountain View nadal wierzy w ten projekt. Serwis The Information opublikował raport dotyczący tego, co dzieje się obecnie wokół SoC Tensor. Oprócz informacji o tym, że przez ostatnie dwa lata wiele chipów nie ujrzało światła dziennego, pojawił się fragment opisujący plany na najbliższe dwa lata.

Google z własnym SoC w 2025 roku?

Okazuje się, że premiera układu mobilnego, który miał opierać się w całości na komponentach dostarczonych przez Google, miała odbyć się już w przyszłym roku. Procesor o nazwie kodowej „Redondo” nie trafił jednak na czas do produkcji próbnej w 2022 roku po wcześniejszym obcięciu kilku funkcji, a przekazanie pracy TSMC nastąpiło dopiero na początku tego roku. Teraz już wiemy, że masowa produkcja w pełni autorskiego układu mobilnego nie ruszy w 2024 roku, a „Redondo” zostanie wykorzystany jako chipset testowy przed premierą kolejnej generacji.

Tensor G5, układ mobilny, który ma trafić do smartfonów w 2025 roku, opracowywany jest wewnątrz Google pod nazwą „Laguna”. SoC ma powstawać w fabrykach TSMC w litografii 3 nm. Tajwańskie przedsiębiorstwo ma do „pakowania” chipsetu wykorzystać technologię Integrated Fan-Out (InFO), dzięki czemu układ będzie cieńszy i bardziej energooszczędny. Jak ważne jest to, w jaki sposób osłaniany jest chip, przekonaliśmy się przy okazji problemów Pixeli 7a z przegrzewaniem się.

Google Pixel 7a (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

W skrócie: Google zaliczyło obsuwy przy produkcji własnego SoC, trzyma sztamę z Samsungiem do końca 2024 roku, implementując coraz więcej własnych rozwiązań, od chipów odpowiedzialnych za dźwięk po przetwarzanie obrazu i grafiki. Następnie w 2025 roku zaprezentuje pierwsze w pełni autorskie układy mobilne Tensor G5 które wyjadą z fabryk TSMC. Fani Pixeli do tego czasu będą musieli uzbroić się w cierpliwość.