Dobra wiadomość dla klientów Revolut, którzy mają oszczędności lub chcą oszczędzać

O swoje pieniądze trzeba dbać, a szczególnie obecnie, gdy na naszych oczach szybko tracą na wartości przez wysoką inflację. Istnieje wiele sposobów, aby przynajmniej ograniczyć jej negatywny wpływ na oszczędności. Revolut daje taką możliwość swoim klientom i dziś przekazał pozytywne informacje dla nich.

Revolut podnosi oprocentowanie kont oszczędnościowych

Założony w Wielkiej Brytanii fintech poinformował dziś, że kolejny raz podnosi oprocentowanie kont oszczędnościowych, prowadzonych w ramach Saving Vaults (Sejfów na oszczędności), w przypadku których odsetki wypłacane są każdego dnia. To nieczęsto spotykane – najczęściej odsetki dopisywane są do rachunku dopiero na koniec miesiąca.

źródło: Revolut

W praktyce oznacza to, że najczęściej Wasze oszczędności zaczynają „pracować” dopiero od następnego miesiąca, podczas gdy w Revolut już od następnego dnia, o ile oczywiście zachowacie je na swoim koncie, a nie od razu wypłacicie. W ten sposób brytyjski fintech pozwala Wam zarobić na swoich oszczędnościach więcej.

A od teraz jeszcze więcej, bowiem dziś poinformował, że zwiększył oprocentowanie kont oszczędnościowych w złotówkach i euro. O ile? To zależy od planu, z którego korzystacie.

Ile wynosi aktualne oprocentowanie kont oszczędnościowych w Revolut?

Konto oszczędnościowe z codzienną kapitalizacją odsetek w złotówkach:

Plan Standard – 4,05% (bez zmian),

Plan Plus – 4,25% (wcześniej 4,1%),

Plan Premium – 4,8% (wcześniej 4,3%),

Plan Metal – 5% (wcześniej 4,5%).

Konto oszczędnościowe z codzienną kapitalizacją odsetek w euro:

Plan Standard – 1% (wcześniej 0,7%),

Plan Plus – 1,25% (wcześniej 0,75%),

Plan Premium – 1,75% (wcześniej 0,8%),

Plan Metal – 2% (wcześniej 0,9%).

Oczywiście we wszystkich ww. przypadkach jest to oprocentowanie w skali roku, nie w skali miesiąca. Ponadto warto pamiętać, że środki w Sejfach na oszczędności objęte są systemem gwarancji depozytów (DGS) do kwoty 100 tys. euro na klienta i przechowywane na rachunkach Aion Banku. Regulamin Sejfów na oszczędności znajdziecie tutaj.