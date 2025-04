Portfel Google zyska nową i szybszą metodę dodawania kart

Wiele osób nie wyobraża sobie smartfona z Androidem bez aplikacji Portfel Google. Warto więc odnotować, że niebawem może pojawić się przydatna zmiana. Google ma również szykować świetne rozwiązanie dla technologii eSIM, a także zapewnić dzieciom dostęp do Gemini.

Szybsza i wygodniejsza metoda dodawania kart w aplikacji Portfel Google

Jeśli miałbym wymienić najważniejsze aplikacje, z którym korzystam na smartfonie, to z pewnością wspomniałbym o Portfelu Google. Co więcej, po apkę Portfel Google często sięgam również na smartwatchu z Wear OS. Cóż, płacenie bez wyciągania karty z portfela, a tym bardziej gotówki, jest niezwykle wygodne. Podejrzewam, że nie tylko ja tak uważam. Zobaczmy więc, nad czym pracuje firma z Mountain View.

Z najnowszych doniesień wynika, że Google szykuje dla użytkowników omawianej aplikacji przydatną funkcję. Otóż w planach jest uproszczenie i przyspieszenie procesu dodawania nowych kart. Sugerują to zmiany odkryte w Google Play Services w wersji 25.16.33 beta.

Jak ma wyglądać to ułatwienie? Wystarczy, że użytkownik zbliży zgodną kartę do pleców smartfona, aby wszystkie lub większość jej danych zostały automatycznie wprowadzone. Metoda będzie opierać się na technologii NFC. Najpewniej w przypadku kart płatniczych numer CVV trzeba będzie wpisać ręcznie, co jest podyktowane kwestiami bezpieczeństwa. Ponadto wymagane może być przeprowadzenie dodatkowego procesu weryfikacji.

Portfel Google (screen: Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl)

Owszem, nadal niektóre czynności trzeba będzie wykonać samemu, ale nowa metoda w wielu scenariuszach powinna okazać się sporo wygodniejsza niż wprowadzanie wszystkich danych ręcznie lub dodawanie karty za pomocą aparatu, tak jak dotychczas.

Należy zaznaczyć, że nie będzie to zupełna nowość. Podobne rozwiązania znajdziemy już w innych aplikacjach, ale nie zmienia to faktu, że będziemy mieli do czynienia z krokiem w dobrym kierunku. Nie wiadomo, kiedy funkcja trafi do użytkowników aplikacji Portfel Google. Obecnie całość pozostaje na wczesnym etapie rozwoju.

Użytkownicy eSIM docenią to rozwiązanie

Niebawem na smartfonach z Androidem osoby preferujące eSIM mają otrzymać praktyczną funkcję. Zmiany w kodzie sugerują bowiem dodanie możliwości wykonania kopii zapasowej w ramach Google One, która będzie zawierać informacje o karcie eSIM.

Dzięki temu łatwiej będzie chociażby przenieść kartę eSIM na nowe urządzenie. Jej dane zostaną pobrane z kopii zapasowej, bez konieczności przechodzenia całego procesu dodawania karty od początku. Możliwe, że funkcja będzie dostępna tylko u wybranych operatorów, którzy wdrożą odpowiednie wsparcie.

Aktualnie rozwiązanie pozostaje na wczesnym etapie rozwoju. Trudno stwierdzić kiedy będzie można z niego korzystać.

(źródło: Android Authority)

Gemini dla najmłodszych

Z wiadomości e-mail, którą Google zaczęło wysyłać do rodziców, możemy dowiedzieć się nieco więcej o planach udostępnienia Gemini dzieciom poniżej 13. roku życia. Najmłodsi użytkownicy będą mogli korzystać z chatbota AI, ale w sposób nadzorowany przez opiekunów. Odpowiednie narzędzia kontroli znajdą się w Family Link.

Rodzic będzie mógł włączyć lub wyłączyć dostęp do Gemini. Google ma też wyraźnie zaznaczyć, że zadaniem opiekuna będzie poinformowanie dziecka o możliwych błędach popełnianych przez Gemini. Dodatkowo pojawią się też różne ostrzeżenia, jak chociażby informacja, że filtry nie zawsze mogą działać poprawnie, więc dziecko może zobaczyć niekoniecznie odpowiednie treści.

Dokładna data wprowadzenia Gemini dla dzieci nie jest obecnie znana. Możliwe, że nie będziemy musieli długo czekać.