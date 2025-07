Cyberprzestępcy nie odpoczywają. Jakie sposoby wykorzystują najczęściej?

Wakacje w pełni, a oszuści tylko czekają na chwilę nieuwagi podczas odpoczynku. Aby przechytrzyć internautów, cyberprzestępcy korzystają z coraz bardziej zaawansowanych i udoskonalonych metod – jakich?

Oszustwa, wyłudzenia i ataki hakerskie

CERT Orange Polska (Computer Emergency Response Team) to specjalna jednostka pomarańczowego operatora. Jej zadaniem jest przeprowadzanie analizy zagrożeń czyhających na klientów w sieci. Specjaliści zauważyli duży wzrost liczby domen używanych do wyłudzenia danych lub pieniędzy. W ciągu ostatniego półrocza zespołowi CERT Orange Polska udało się zablokować 250 tysięcy tego typu stron. To prawie dwa razy więcej niż w tym samym okresie zeszłego roku.

Operator zauważa, że w czołówce metod stosowanych przez hakerów są fałszywe oferty inwestycji oraz tzw. oszustwa „na kupującego”. Cyberprzestępcy nadal korzystają z reklam tworzonych dla nieistniejących giełd czy ofert możliwości szybkiego zarobku, publikowanych m.in. w mediach społecznościowych.

Należy jednak zaznaczyć, że hakerzy ulepszają swoje metody, budując systemy, które pozwalają na automatyczne dostosowanie się do mechanizmów blokujących fałszywych domen. Wszystko po to, by zapewnić ciągłość działania swojego oszustwa. Jak skomentował szef CERT Orange Polska, Robert Grabowski: zauważamy coraz większą automatyzację i ścisłą specjalizację tych grup na każdym etapie dokonywanego oszustwa.

Cyberprzestępcy pod czujnym okiem Orange

Jednostka operatora w maju 2025 roku zdołała odeprzeć jeden z największych ataków DDoS w historii polskiego internetu. Cyberprzestępcy uderzyli z siłą przekraczającą 1,3 Tb/s. Hakerzy wykorzystali wtedy różnorodne techniki i zastosowali rozproszoną infrastrukturę.

Aby chronić się przed atakami hakerskimi, klienci Orange Polska mogą włączyć CyberTarczę Orange. Jest to bezpłatny mechanizm wykrywający zagrożenia oraz chroniący przed atakami. Usługa zdołała już ochronić 3,25 miliona klientów.

Operator szczególnie zachęca do ostrożności w czasie wakacyjnego odpoczynku. Eksperci zauważają, że oszuści liczą na obniżoną czujność odpoczywających. Specjaliści – jak co roku – spodziewają się większej liczby fałszywych ofert wakacyjnych, w tym wynajmu kwater, hoteli czy okazyjnych obniżek na bilety lotnicze. Podobne „wyjątkowe” propozycje można spotkać wśród ofert pracy czy decydując się na zakup towaru, który w rzeczywistości nawet nie istnieje.

Jeśli internauta zauważy podejrzane treści, może przekazać je do zespołu CERT Orange Polska mailowo na adres [email protected] lub w wiadomości SMS na numer 508 700 900. Z kolei za pośrednictwem serwisu Hasło Alert i z poziomu sekcji Centrum Bezpieczeństwa w aplikacji Mój Orange można sprawdzić, czy dane użytkownika nie wyciekły.

Na koniec przypomnę, że pod koniec stycznia 2025 roku do użytkowników aplikacji Mój Orange dotarły nowe funkcje bezpieczeństwa.